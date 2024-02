‘J CHRIST’ de Lil Nas X no ha ofendido ni a José Manuel Soto

Pretender generar polémica apelando al sacrilegio cristiano en un mundo (occidental) cada vez más laico y en un contexto, el de la música pop, de larga tradición “blasfema” –de Madonna a Lady Gaga pasando por Marilyn Manson– y con una nueva generación de espectadores que no se ha comido una hostia (consagrada) en su vida, es como intentar hacerse el transgresor contando chistes del 11-S. Llegas tarde, Montero.

La matraca (bíblica) que lleva dando el rapero desde finales del año pasado con el cristianismo, se hizo por fin carne (digital) en el vídeo que publicó a mediados de enero. En cuanto a su capacidad subversiva, ‘J CHRIST’ es más inofensivo que ver en 2024 a un cura sin alzacuellos. Su potencia transgresora es la misma que entrar en una iglesia sin santiguarse. No ofendería ni a un cofrade sevillano. Ni a José Manuel Soto.

El videoclip, que se puede ver como una secuela de ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ con ansias de viralización, comienza con una santa compaña de iconos pop desfilando hacia las puertas del cielo. Una vez dentro, aparece San Lil y empieza el festival de iconografía religiosa e imaginería kitsch como de tienda online de suvenires de Lourdes: el cielo, el infierno, un partido de básquet celestial (con las “satan shoes”) y –atención, que se pone “irreverente”- una crucifixión, un esquilador del agnus dei, el arca de Noé, el diluvio universal… Una colección de estampitas que, a juzgar por su discreto impacto mediático, no le va a servir a Lil Nas X ni para ganarse la excomunión.



