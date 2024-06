Bebe Rexha ha explotado con G-Eazy, su antiguo colaborador en ‘Me, Myself & I’, llamándolo «creído» y «perdedor desagradecido». El hit de 2015, que salió como parte del segundo disco del rapero estadounidense, alcanzó la séptima posición del Hot 100 tras debutar en el número 89.

Todo el lío empezó cuando alguien del equipo de Rexha le preguntó si tenía «algún interés» en grabar algo de contenido con G-Eazy en relación a ‘Me, Myself & I’. La cantante de origen albanés hizo captura de la conversación y le leyó la cartilla al rapero a través de una story de Instagram (ahora eliminada): «G-Eazy, tienes mi número. ¿Por qué no me escribes y me preguntas tú mismo, creído y desagradecido perdedor?», comienza Bebe Rexha.

«Tienes suerte de que le gustes a la gente otra vez, porque podría detallar todas las putadas que me has hecho y como me has tratado después de darte tu único hit real», sentencia la cantante de ‘I’m Good (Blue)’. Además, resuelve la duda sobre la posible colaboración: «Por cierto, la respuesta es no. Espero que estés bien».

Más tarde, Bebe Rexha aclaró en X por qué eliminó la story de redes sociales: «Mi equipo me hizo eliminar la story de Instagram. Decidí hacerlo porque se sintió muy negativa y tóxica. A veces, el trauma puede llevarnos a reaccionar así, y ese periodo de mi vida fue traumatizante». Todo, sin dejar de ser icónica: «Estoy escribiendo esto porque me arrepiento de eliminarla y quiero decir que todavía pienso lo que dije».

‘Me, Myself & I’ fue el primer Top 10 de G-Eazy en el Hot 100 y el segundo de Bebe Rexha, después de ‘Hey Mama’ con David Guetta. Fue el single más exitoso de ambos, hasta que Rexha llegó al número 2 con ‘Meant To Be’ y G-Eazy al número 4 con ‘No Limit’.

Bebe Rexha calls out G-Eazy in latest Instagram story when asked to shoot media content with him:

“You're lucky people are liking you again. Cause I could go in on all the shitty things you've done and how you treated me after giving you your only real hit. Btw the answer is… pic.twitter.com/Tbb03fw1B1

— Pop Base (@PopBase) June 13, 2024