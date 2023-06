Bebe Rexha, en el hospital por el telefonazo de un «fan»

Bebe Rexha, de actualidad por su disco ‘Bebe’ y su single con PNAU y Ozuna, ‘Stars’, otra de vuestras canciones favoritas ahora mismo, ha sufrido un altercado durante su concierto de este domingo en Nueva York.

Un «fan» ha tenido a bien lanzar su teléfono contra la cantante, dándole en la cabeza. Las imágenes muestran que Bebe Rexha queda profundamente desconcertada, incluso cae al suelo. Al parecer, como informa Pop Crave, ha tenido que ser llevada a un hospital, donde le han dado 3 puntos. Según esta misma fuente, el autor del lanzamiento, que se identifica a sí mismo en un vídeo en el que levanta la mano, habría sido detenido.

Por suerte, la cantante se recupera, y por suerte, también, el concierto se pudo realizar casi al completo. Como narra un usuario de Popjustice, el incidente sucedió durante la última canción.

Indica este usuario: «acabo de llegar del concierto de Nueva york y un gilipollas lanzó su teléfono al escenario al final del todo, dándole justo en la cabeza. Se cayó al suelo, pero recibió ayuda enseguida. Ha sido bastante terrorífico, sus bailarines y su equipo parecían muy preocupados. Había terminado y había dicho que este era el mejor concierto de la gira de momento. Un concierto excelente arruinado. Espero que ella se encuentre bien».

En efecto, Setlist.fm muestra que el show de 17 canciones se pudo llevar a cabo, siendo interrumpido durante la última canción, que era el macrohit ‘I’m Good (Blue)’.

This is Bebe Rexha being rushed out of the concert venue here in NYC after someone threw a fucking phone and hit her face as she was leaving the stage. We were all having a hell of a good time and so was Bebe, we were all having a blast, I mean who would even do that??? We hope… pic.twitter.com/QQk2DanPdu

— Ross (@RossBernaud) June 19, 2023