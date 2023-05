Así de rápido va la industria musical: cuando no hace ni un mes que Bebe Rexha ha publicado disco, ya tiene nuevo single en el mercado ajeno a ese ‘Bebe‘ que tan desapercibido ha pasado. Claro que de ‘Stars’ llevamos oyendo hablar hace bastante tiempo y todo ese tiempo lleva guardado en un cajón.

Peor aún, ‘Stars’ se filtró el pasado mes de enero, por lo que, quien haya querido, lo ha podido escuchar durante estos meses de manera «clandestina».

La versión oficial es fantástica. La Canción Del Día para hoy, ‘Stars’ une a Bebe y a Ozuna en una producción de elegante y moderno disco-pop firmada por PNAU que, no en vano, trae ecos a ‘Cold Heart‘, el macrohit de Elton John y Dua Lipa producido por el trío australiano. Si Elton buscó un éxito parecido con Britney Spears en ‘Hold Me Closer‘, ¿por qué no van a intentarlo PNAU?

Sin melodía «interpolada» de Elton John esta vez, ‘Stars’ se basta y sobra gracias a su estelar melodía, que podrían haber entonado los mejores Empire of the Sun (Nick y Sam Littlemore forman parte de PNAU junto a Peter Mayers). Una melodía que Bebe acaricia vocalmente con sumo gusto mientras nos anima a creer en nosotros mismos y a no claudicar ante quienes nos quieren ver fracasar. Ozuna aporta también su propia visión, invitándonos a beber una «cerveza fría» como si fuera el fin del mundo.

El videoclip de ‘Stars’ mezcla las estéticas de ‘Barbarella’, ‘Star Wars’ y la «psicodelia cósmica de los setenta», según los productores MELT Immersive, y las atiborra con efectos visuales generados por inteligencia artificial. El efecto es psicotrópico y divertido.