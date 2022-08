‘Hold Me Closer’ de Elton John y Britney Spears ya es un éxito

El regreso de Britney Spears después del fin de su tutela está siendo muy bien acogido en las listas de éxitos. Se trata de una adaptación dance del clásico de Elton John ‘Tiny Dancer’, que sucede al entusiasmo con el que el público acogió la conversión del clásico ‘Sacrifice’ en el rompepistas ‘Cold Heart’ junto a Dua Lipa.

‘Hold Me Closer‘, el dúo de unos irreconocibles Britney Spears y Elton John, debutaba en el puesto 14 del Global de Spotify pese a no haber sido apoyado por la playlist Today’s Top Hits, y actualmente sobrevive en el top 30 cuatro días después, recuperando posiciones respecto al domingo. Esto es, su situación es estable ya en esa parte de la tabla.

Además, está en el puesto 3 de las midweeks británicas. Aunque durante el resto de la semana puede bajar en favor de canciones más consolidadas y longevas en el mercado, como es habitual, realmente solo la separan 1.200 copias del actual número 1, el macrohit ‘Afraid to Feel’ de LF SYSTEM, muestra de la ilusión que ha despertado en el público.

Otros territorios importantes que han acogido con entusiasmo ‘Hold Me Closer’ son Canadá, Australia y Estados Unidos, donde permanece en el top 20 de Spotify. Como es habitual con todo lo que NO es latino, España no será un mercado clave para esta canción, al menos por el momento.

Y es que aunque ‘Cold Heart’ de Elton John con Dua Lipa nunca pasó del top 15 en España, actualmente pasa su 50ª semana en el número 76, certificada como doble platino. Es decir, ha sido un sleeper aquí como en otros territorios. ¿Correrá esta suerte ‘Hold Me Closer’?