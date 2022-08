Ni a Beyoncé, ni a Lady Gaga, ni a Jessie Ware: el hit bailable número 1 en Reino Unido -cuyo videoclip se inspira en la cultura ballroom- pertenece a un dúo de Escocia llamado LF SYSTEM que ha pegado un inesperado pelotazo con ‘Afraid to Feel’. El tema lleva cinco semanas, es decir, más de un mes, pegado al número 1 de la lista de singles británica: es la canción del verano en las islas.

‘Afraid to Feel’ es un tema de house veraniego que propone un viaje directo a los primeros años de los 2000. Y también más atrás, pues la clave de ‘Afraid to Feel’ es que samplea la melodía de ‘I Can’t Stop (Turning You On)‘, un desconocido tema de 1979 del grupo de funk Silk que apenas cuenta con 60.000 escuchas en Spotify. El mismo sample ya sonaba deconstruido en ‘Rare Paradigms’ de Koncept Jack$son con Al Divino y Mach-Hommy, pero LF System lo ha convertido en un hitazo comercial.

LF SYSTEM es un dúo de Escocia formado por los DJs y productores Conor Larkman y Sean Finnigan que lleva un tiempo dando que hablar en el circuito de la música electrónica de baile. Antes de ‘Afraid to Feel’, el mayor éxito de LF SYSTEM hasta la fecha había ‘Dancing Cliché’, otro animado corte de house que samplea ‘Party People’, un tema de 1981 de The Main Ingredient con Cuba Gooding escrito por Luther Vandross.

Especializado en la producción de ritmos de house y disco, LF SYSTEM es efectivamente otro de esos grupos que se concentran en samplear hits viejos para hacerlos relucir. Otro de sus éxitos, ‘Bourgie Bourgie’, se basa en el tema homónimo de 1980 de Gladys Knight (aunque la versión original pertenece a John Davis & The Monster Orchestra y sale en 1979). Por su parte, ‘So Do You’ se construye en base a ‘I Want to Feel Your Love’ de la cantante nigeriana Oby Onyioha.

LF SYSTEM es uno de esos grupos que buscan hacer vibrar la pista de baile con samples arqueológicos que, en sus producciones, cobran nueva vida. Y el éxito de ‘Afraid to Feel’ demuestra que la música house pura y dura aún tiene cabida en las listas de éxitos.