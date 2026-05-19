Charli xcx revela la letra de ‘SS26’, fuera este jueves

Charli xcx ha inaugurado recientemente una nueva era con el lanzamiento de ‘Rock Music‘, un tema atrevido aunque corto, que no ha entusiasmado a su público. Charli planea ya el lanzamiento de un segundo single, ‘SS26’, que verá la luz este mismo jueves 21 de mayo. Las siglas de ‘SS26’ responden a la frase ‘Spring Summer 2026’ y su letra ya está disponible.

La ha publicado la propia Charli en su perfil de Substack, donde de vez en cuando comparte alguna reflexión en forma de artículo. El texto de ‘SS26’ parece una crítica irónica y distópica del mundo del entretenmiento y la sociedad contemporánea, llevando el concepto de ‘Rock Music’ más allá.

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El texto, cargado de ironía, se sitúa en un contexto apocalíptico (“When the world is gonna end no hope for any of it”) para construir un retrato cínico del mundo contemporáneo y su obsesión con las celebridades, la fama y el culto a la imagen personal.

La letra incluye críticas a la superficialidad de la moda (“Yeah we’re walking on a runway that goes straight to hell”) y a la cultura de la cancelación (“I was hacked / It was taken out of context obviously”), así como a la lógica de la disculpa obligatoria publicada para salir del paso, representada en la banal imagen de una «disculpa escrita en el blog de notas del móvil».

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Entre los versos más llamativos destaca aquel en el que la artista alude al uso de la identidad como herramienta de branding comercial (“Think my politics could work as a press strategy / And my heritage could give me quite the USP”), en una reflexión sobre cómo lo personal se convierte en estrategia de marketing. Aunque quizá el más destacado sea aquel en el que se afirma que ya «ni la música, el cine o la moda podrán salvarnos». Para Charli, no solo ha muerto la pista de baile, sino también la cultura misma. Charli, destripando el sistema desde dentro, este jueves.