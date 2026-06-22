Madonna avanza en Interview nuevos invitados de ‘Confessions II’

Madonna protagoniza la portada de verano de Interview Magazine, en promoción de ‘Confessions II’, que sale ya el viernes de la semana que viene, dentro de 10 días. Además de unas fotos en las que «crea un nuevo personaje» como sugiere la introducción a su nuevo disco, en concreto una mujer que ha llamado Dee Dee, ha concedido obviamente una entrevista.

En ella da los detalles de cómo surgió este álbum, cuando se fue descartando su biopic con Universal por problemas de presupuesto. «Encontré la manera de hacer la película por menos dinero en Serbia, pero no creo que les entusiasmara la idea… Quizás simplemente no creyeron en mí. Una de sus primeras reacciones fue: «No creemos que aguantes en Serbia más de cuatro días». Y yo les dije: «¿Habéis leído el guion?». Toda mi vida ha sido una lucha por la supervivencia. No me voy de vacaciones». Fue entonces cuando Netflix le propuso otra cosa. «Estaba en el limbo cuando Netflix se me aproximó para hacer una serie. Y ese iba a ser otro proceso largo, porque no podía usar el guión que tenía con Universal a menos que lo comprase al precio de un extorsionador, aunque yo lo hubiera escrito. Mejor ni preguntes».

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Dándose cuenta de que tardaría mucho tiempo en encontrar el/la guionista adecuado para la serie, decidió hacer un disco con Stuart Price. La idea era que, en tiempos tan oscuros, la gente necesitaría música de baile, por lo que pensó en ‘Confessions II’. «Me dije que tenía que ser tan bueno o mejor que el primero. He hecho otros discos, como ‘Ray of Light’ con William Orbit o las cosas que hago con Mirwais. Me encantan todos, pero mi sonido con Stuart… ni siquiera es algo que tengamos que pensar. Sintonizamos. Eso es lo que creo que pasó. Y es lo que producir significa para mí. Pones en común tus gustos, conocimiento, tu visión, y a una gente que está alineada contigo». No obstante, Madonna reconoce que ha estado 15 años sin ver ni hablar con Stuart Price.

En cuanto al disco, se compone de confesiones, y habla de la muerte de su hermano o su madrastra, con quien tuvo una relación muy complicada, aunque también hay canciones simplemente de diversión, como ‘Love Sensation’. Otro tema son las redes sociales, y lo que le deprime usar Instagram «más de 10 minutos». «Si miramos Instagram durante 2 horas, realmente pensamos que hemos estado con alguien. Es una actividad profundamente perturbadora».

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Madonna sorprende al hablar de un tema hecho con Arca y Stuart Price que no estará en el álbum, ‘What Will Save Me’, pero sí estará la colaboración con Stromae ‘My Sins Are My Savior’, descrita como «una fantasía de los 90 sexy y profunda», y otra llamada ‘The Test’ con su hija Lourdes León que promete ser más profunda que ‘Superstar’. «Mi hija se me aproximó con la idea de escribir una canción juntas como forma de reparar nuestra relación. Fue un momento muy importante y consolidó la idea de que este era el momento de hacer este disco».

La artista cuenta historias hilarantes sobre cómo consiguió que el DJ de Danceteria la pinchara con un poco de cocaína y la complicidad de Debi Mazar, aunque quizá la declaración más interesante la deja hablando del tema con Stromae, sobre el qué dirán: «Solía importarme mucho porque pensaba: «No puede ser que la gente sea tan estúpida. No lo entienden. Hago muchas cosas provocativas pero siempre hay una razón detrás, que nadie se molesta en investigar, lo que te hace tirar la toalla sobre los seres humanos. Te das cuenta de que la gente no tiene pensamiento crítico. No examinan lo que ven ni lo que oyen. No miran las sutilezas ni las capas. Y no lo hacen sobre todo si viene de una mujer. Picasso era una mierda para las mujeres y se comportaba como un cretino, pero era un pintor brillante. La gente lo pasa por alto porque era un gran pintor. No me estoy comparando con Picasso, pero cuando una mujer lo hace… la gente es ahora un poco más abierta de mente sobre las mujeres que hacen cosas provocativas».