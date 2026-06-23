‘Camisa de Fuerza’ es el primer disco de Kase.O en 10 años. Este es, a la vez, el sucesor de ‘El círculo’ (2016), uno de los discos más queridos de la historia del rap nacional. Las reacciones al álbum, que vuelve a juntar al artista zaragozano con raperos tan clásicos como Nach o Violadores del Verso, han sido totalmente dispares, con algunos usuarios en redes opinando que «no hay uno que rapee así» y otros asegurando que da «vergüenza ajena».

Al margen de esto. el regreso de Kase.O también ha servido para que uno de los raperos más respetados de nuestro país se pronuncie sobre un tema que ha dado mucho que hablar en los últimos meses: el rap facha. Ibarra tenía claro lo que quería decir en su rueda de prensa: «Si eres facha te jodes y no puedes escuchar rap. Todo no se puede en la vida. El rap es un movimiento obviamente antirracista, porque todos nuestros ídolos son racializados. Entonces, si eres racista no puedes escuchar rap, no pasa nada», ha recogido Europa Press.

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Las declaraciones públicas de Ibarra de los últimos años no han sido tan bien recibidas como estas. Recordemos que tanto sus palabras sobre la «paguita» de los jóvenes como su decisión de no cancelar sus conciertos en los festivales respaldados por el fondo proisraelí KKR ya provocaron una ola de reacciones negativas en redes. Aunque en esta última ocasión se disculpó por el «mal rollo» que había creado, sus palabras no lo acabaron de arreglar del todo: «Tengo un lema para todos estos puritanos, inquisidores, policías de la moral, radicales y fascistas que me han apaleado y humillado», soltó en el Río Babel del año pasado, el cual no pertenece al fondo KKR. Es por esto que su visión ideológica sobre el rap ha sido más que bienvenida por la opinión pública. Además, llega en un momento totalmente clave.

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«Deja de ser fascista y vente al rap, pero todo no se puede», continuó el zaragozano. Este también ha asegurado que, en sus 40 años de carrera, no pensaba ver «raperos de derechas». El rap facha ni siquiera se puede considerar un movimiento, porque sus referentes son muy pocos, pero sí ha hecho el suficiente ruido como para que su existencia se convierta en un motivo de debate público.

Algunos de los nombres que seguramente Kase.O tenga en mente son Santaflow, participante en varios actos de VOX y autor de letras como «quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier»; Angie Corine y El Jincho, que podría afrontar 13 años de prisión después de, presuntamente, agredir sexualmente y drogar a una menor con discapacidad del 41% y grado 1 de dependencia reconocido.

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Si lo dice hasta Kase.O, por algo será: «Es de tener poca personalidad defender ideas políticas de un partido político cuando puedes decir lo que quieras sin tener que defender unas siglas. Básicamente eso es lo que tengo que decir: si eres fascista no puedes escuchar rap, prohibido, no te dejamos», concluyó Ibarra.