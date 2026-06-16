La Fiscalía pide 13 años de cárcel para El Jincho por una presunta agresión sexual

David Calvo Villa, más conocido como El Jincho, se podría enfrentar a una pena de 13 años de cárcel a raíz de una presunta agresión sexual a una joven tras un concierto, según informa elDiario.es. La Fiscalía también pide la pena de prisión para el rapero Osiris El Enemy.

La acusación, pública, relata que después de un concierto ocurrido el 4 de noviembre de 2023 en una sala de Valencia, una asistente se dirigió junto a una amiga al hotel en el que se hospedaban ambos raperos. Cuando esta subió a una de las habitaciones, uno de ellos le pidió mantener relaciones sexuales, lo cual la chica rechazó.

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El Ministerio Fiscal indica que, tras la insistencia del acusado, la mujer acabó aceptando por temor a que le ocurriese algo. Según relata elDiario.es, la chica salió de la habitación y se dirigió a la estancia ocupada por el otro artista, que también habría forzado sexualmente a la víctima.

El juicio se celebrará este jueves 18 de junio ante la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, donde El Jincho y Osiris El Enemy se enfrentarán a la pena solicitada por la Fiscalía. El primero de estos ha alcanzado una notoriedad especial durante los últimos años por su defensa de distintas posturas de extrema derecha.