‘Superestrella’ devuelve el pop a primera línea: así lo ha hecho Aitana

Aunque Aitana la describiese como «un poco meme» durante la celebración del Mundial en Cibeles, ‘Superestrella’ no es ninguna broma. El himno extraoficial de la Selección Española va a ser el mayor hit en solitario de la artista española a nivel global, sin haber sido en principio single y lo canta hasta Sebastián Yatra. ¿Cómo ha ocurrido?

‘Superestrella’ no fue un éxito a su salida con el cuarto disco de Aitana, ‘CUARTO AZUL’, ahora hace un año. En aquel momento, los temas elegidos para promocionar este álbum fueron ‘SEGUNDO INTENTO’ y ‘6 de FEBRERO’. Fue varios meses después, a principios de 2026, que el tema llegó a ocupar el primer puesto del Top 50 España en Spotify, quedando en el número 2 en listas oficiales tras viralizarse en TikTok.

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Después de servir como señal de victoria de la Selección y acompañar las lágrimas de Cristiano Ronaldo y el streamer iShowSpeed, ahora la canción vive un nuevo pico de popularidad. Y ahora es a nivel global, ya no solo en España.

El tema ha alcanzado este lunes el número 69 en el Top 200 Global de Spotify tras haber subido 88 puestos en un día, convirtiéndose en la canción que más ha subido en listas desde la celebración de la final del Mundial. En España, ocupa el número 4 del Top 50 de Spotify, algo habitual este 2026. La noticia es que al otro lado del charco, la canción ha empezado a subir a lo grande: 6 puestos en Ecuador (#2), 20 en Paraguay (#5), 28 en Costa Rica (#7), 37 en El Salvador (#7), 41 en Panamá (#9), 45 en Perú (#11), 73 en Venezuela (#14)… Ha subido hasta en Argentina, por sorprendente que parezca, llegando al número 37 de la tabla.

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Si ‘Superestrella’ llegó a formar parte de la lista oficial de la Selección Española es porque sonaba en «entrenamientos, desplazamientos o en el vestuario», tal y como apunta El País. Sin embargo, son los DJs de la FIFA los que se encargan de elegir las canciones que se reproducen tras el triunfo de cada equipo. Entre estas, también estaban ‘Despechá’, ‘NUEVAYoL’ o ‘LA GRACIOSA’.

Lo que tienen en común estas canciones, y la mayoría de las que ocupan la playlist, es que pertenecen al agujero negro de estilos que llamamos género urbano. ‘Superestrella’, sin embargo, es pop puro y duro desde su concepción. Nico Cotton, principal productor del tema, tenía en mente «un ABBA de 2025» y hasta usó la caja de ritmos Linndrum, la misma usada por Michael Jackson y Prince en ‘Thriller’ o ‘When Doves Cry’.

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Por otro lado, el productor Guille Mostaza y la divulgadora Sheila Blanco alaban el tema por su inescapable encanto en el mismo reportaje de Prisa. El primero señala el tempo de 136 BPM como la clave de que ‘Superestrella’ sea «bailable sin estresar», mientras que Blanco pone el foco en su meticuloso gancho: «Que coincida el acento de la palabra «superestrella» con el acento de la música la hace muy pegajosa», recoge El País.

Si tan infalible es, ¿por qué Aitana no la sacó como adelanto? En una entrevista con la Cadena Ser el pasado noviembre, la artista contó que le parecía «demasiado rara»: «Pensaba que no iba a gustar tanto y, al final, todo lo que ha pasado con ella me ha dado en la cara», aseguró. Sin embargo, al ver el vídeo uno se da cuenta de que lo que en realidad quiere decir la catalana es que la canción le parecía un poco cursi. Ahí también adelantó que no tenía «pensado» sacar vídeo.

Pese a su desenfadadísima letra y su facilona melodía, ‘Superestrella’ no tenía todas las papeletas del mundo para ser un hit. Para empezar, Cotton asegura que fue terminada en cuatro horas, por lo que no fue una de las piezas más mimadas del disco. Por otro lado, es una de las cuatro canciones de la discografía de Aitana que están etiquetadas como «explícitas» en Spotify, lo cual normalmente provoca que estas no lleguen a tanta gente. Obviamente, se debe a los «fuck» y «mierda» que suelta la artista en mitad del tema. Al final, han sido icónicos.

El éxito es tal que ha superado las barreras de la heterosfera. Suena como una canción para adolescentes, muy de girls and gays, pero ahí están todos los vídeos de los fifes dejándose el pulmón con su estribillo. ‘Superestrella’ es para todos, porque a todos nos gusta un buen cotilleo.

Este es otro de los factores determinantes de su explosión: la vida personal de Aitana. No es ninguna exageración decir que los asuntos privados de la cantante han provocado más titulares que cualquier otra popstar española, incluso más que Rosalía. Ella misma habló largo y tendido en una entrevista con este medio sobre cuánto sufre que le digan que no sabe «estar sola»: «¿Tú sabes con cuántas personas me he acostado? Te sorprendería saber que son muy pocas», confesó.

Es por eso que tiene sentido que una canción que claramente habla de su, en aquel momento, reciente relación con Plex sea muy escuchada. Eso sí, al hablar de su origen ella no tiene en cuenta nada de esto: «Me estaba quedando ya sin ideas mientras hacía el disco, no sabía qué más contar. Volviendo al estudio, una persona que trabaja conmigo me dijo ‘Claro, como tú eres una superestrella’. Me quedé pensando y dije ‘Me encanta esa palabra para el título de un tema’. Me llamó la atención esa connotación. A veces suele ser verse o decirse desde una perspectiva negativa, y yo pensé en darle un tono más irónico para hablar de una historia de amor», declaró para Apple Music.

Aitana nunca ha confirmado públicamente que ‘Superestrella’ trate sobre su propia relación, pero en su perfil de Vogue dejó claro que conoce muy bien los problemas que refleja la canción: «Desde que salté a la fama, no he podido tener una primera cita con alguien en un restaurante, porque sé que se va a filtrar. ¿Y dónde tienes una primera cita? ¿En una casa? No me siento cómoda. Es muy complicado». No es fácil enamorarse de una superestrella, pero sí de sus canciones.

