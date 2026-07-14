Así sonaría ‘Superestrella’ de Aitana como un clásico del city pop japonés

Certificado como cuádruple platino en España, ‘Superestrella‘ es el mayor éxito en solitario de la carrera de Aitana. Y su impacto continúa, pese a habérsele escapado el número 1, probablemente para siempre: la canción se ha convertido en uno de los himnos no oficiales de la selección española durante el Mundial, aunque todavía lejos del fenómeno que está suponiendo ‘Wonderwall‘ de Oasis para la selección inglesa.

Durante el Mundial, ‘Superestrella’ ha sonado tras varias victorias de España, y la propia Aitana reaccionaba hace unos días al vídeo del streamer estadounidense Speed llorando a moco tendido tras la derrota de Portugal, acompañado por la eufórica melodía de ‘Superestrella’.

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La canción, que ni siquiera fue lanzada inicialmente como single de ‘Cuarto azul‘, empezó a despegar durante el verano de 2025 y, un año después, sigue instalada en el top 10 español de singles. Desde su estreno en el álbum y su presencia en el documental de Aitana hasta su inesperada asociación con la selección, ‘Superestrella’ no ha dejado de encontrar nuevas vidas. Y ahora suma una más.

En los últimos días ha empezado a circular por Instagram una reinterpretación de ‘Superestrella’ en clave city pop, el sofisticado estilo de pop japonés que vivió su edad de oro en los años 80. La creadora de contenido Ayna Marron ha imaginado cómo sonaría el estribillo de la canción en este género, incorporando además un fragmento cantado en coreano. Aunque el vídeo apenas dura unos segundos, el resultado ha despertado el entusiasmo de sus seguidores y ha hecho que más de uno pida una versión completa en plataformas.

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Eso mismo reflejan los comentarios de la publicación, donde numerosos usuarios califican la reinterpretación de «genialidad» y elogian la voz de Ayna Marron. Algunos incluso etiquetan a Aitana para que escuche la versión. La adaptación demuestra, además, lo bien que funciona la melodía de ‘Superestrella’ dentro de una producción de city pop, un estilo de sonido elegante, cálido y desenfadado.