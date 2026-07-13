El Mundial relanza una vez más ‘Wonderwall’ de Oasis

No hay novedades en el top 3 de singles español, que sigue coronado por ‘La graciosa’ y ‘Al golpito’ de Quevedo, seguidas de ‘Dai Dai’ de Shakira y Burna Boy, el tema del Mundial 2026.

La subida más fuerte de la semana, como ya advertimos hace unos días, es ‘Las más bonitas son p#tas‘ de Anuel AA, que avanza del puesto 15 al puesto 7.

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La única entrada de la semana es la de ‘After’ del portorriqueño Conep, que aparece en el número 11 de singles en España, comenzando con idéntica imaginación que el tema de Anuel AA: «las más finas son las más putas. Y las putas son las más finas».

Hay varias reentradas en la lista, capitaneadas por ‘Wonderwall’ de Oasis en el puesto 62. El tema, revitalizado con motivo del Mundial de Fútbol (y del buen recorrido de Inglaterra), está en el puesto 13 del Global Diario de Spotify, y en el número 11 en las listas británicas. Cabe preguntarse si podría llegar a ser número 1 en UK por primera vez, pues en su momento quedó en el puesto 2, sobre todo si Inglaterra ganara el Mundial. En cualquier caso, el tema, que ya era un hit desde 1995, y en Spotify sumaba 2.500 millones de reproducciones, se acerca a los 3.000 millones.

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En Youtube, se pueden ver varios vídeos explicativos del fenómeno. Básicamente, la gente canta ‘Wonderwall’ cuando gana Inglaterra.



