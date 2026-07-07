‘Las más bonitas son p#tas’ es el nuevo hit en España

Sin novedades en el podio de la lista española de singles: ‘La graciosa’ de Quevedo y Elvis Crespo sigue en el número 1, ‘Al golpito’ de Quevedo con Nueva Línea está en el número 2, y el ‘Dai Dai’ de Shakira y Burna Boy se mantiene fuerte en el top 3.

La entrada más fuerte de la semana no llega hasta el puesto 15 y tiene el título de ‘Las más bonitas son p#tas’. En un derroche de imaginación por parte de Anuel AA, el estribillo de este trap de 2 minutos es «Las má’ bonita’ son puta’ / Me levanté con dos rubia’ / No me sé el nombre ‘e ninguna». El tema ha seguido subiendo estos días en Spotify España, por lo que este top 15 no será su «peak».

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La segunda entrada más fuerte es la nueva sesión de Bizarrap con Myke Towers, que en este caso llega solo al número 20. Además, el «Boobytrap» de los mismos artistas consigue situarse en el puesto 88.

Algo deslucida queda la entrada de Ptazeta con Quevedo, que tiene que conformarse con el puesto 29 pese a lo famosos que son los dos. Quizá ‘Cuica’ debió parecerse menos a ‘Safaera’ demasiados años tarde.

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La lista de novedades se cierra con el remix de ‘Las muñequitas’ de Mr Plata, Maluma y El Americano 4KT, en el puesto 94.





