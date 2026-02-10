Aitana pelea por llevar ‘Superestrella’ finalmente al top 1 oficial

‘La perla’ de Rosalía recupera por sorpresa el número 1 de la lista española pese a que no lideraba la tabla semanal de Spotify España. La bachata ‘Dardos’ cae al top 2, pero lo cierto es que los números del top 3 al completo están muy igualados.

Desde hace unos días, ‘Superestrella’ de Aitana ha vuelto a subir al número 1 de Spotify España, y lleva ahí instalada varios días seguidos. Esta podría ser su semana definitiva, pues también es número 1 de Los 40 Principales, y su mayor enemigo parece Apple Music, donde rondaba más bien el número 4, y además ahora ha bajado hasta el top 8 por el huracán post-Super Bowl de Bad Bunny.

Sería simbólico que Aitana consiguiera su primer número 1 en solitario en mucho tiempo tras haber ocupado el 2º puesto demasiadas semanas con este espontáneo viral. Además, ‘6 de febrero‘ también quedó atascada en el puesto 2, y lo mismo pasó en su momento con ‘Los Ángeles’. ‘Superestrella’ ha sido número 1 en Spotify España un total de 8 días de momento, repartidos entre 2025 y 2026, pero al final siempre ‘La perla’ o ‘Dardos’ se ha interpuesto en su camino. Veremos si esta semana lo consigue o tiene ahora la mala suerte de perder contra Bad Bunny.

En cuanto a las entradas oficiales en Promusicae, ‘Dios los bendiga’ de Saiko y Tito El Bambino es la más alta, llegando al puesto 38. Sin embargo, parece que será su máximo. En el puesto 40 está el remix de ‘Seteadora’ de Laja con JC Reyes, que ha aguantado mejor en los últimos días en plataformas.

En los últimos puestos encontramos ‘Te capie’ de Dei V (top 99) y también dos artistas anglosajones que están peleando por asentarse entre el público español. Olivia Dean mete «So Easy» en el puesto 95, y además ‘Man I Need’ sube del 99 al 65, su máximo; y sombr aparece en el top 100 con ‘Back to Friends’.



