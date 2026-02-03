Lo fácil que es «enamorarse» de la música de Olivia Dean

Olivia Dean es la última ganadora del Grammy a Artista Revelación, pero aquí ya sabíamos que su música era digna de reconocimiento. A nivel comercial, poco le falta a la artista británica. ‘Man I Need’ fue uno de los mayores hits de 2025 y ocupa actualmente el tercer puesto del Hot 100, pero no es, ni de lejos, la única joya de ‘The Art of Loving’. ‘So Easy (To Fall In Love)’ es la Canción del Día.

Una cosa es llegar al top 10 de las listas británicas con una canción que ni siquiera ha salido como single. Otra muy diferente es posicionar el mismo tema en el número 9 del Top 50 Global de Spotify y en el puesto 16 del Hot 100. La encantadora ‘So Easy’ ha conseguido por sus propios méritos. Es una gran canción de pop, sí, pero está lejos de ser una fórmula.

Abre con una breve intro de trompetas y guitarra eléctrica para pasar a la base tan clásica que recorre todo el tema, con una acústica que se mueve en el reino del jazz, la bossa nova… El resultado es pura clase por todas partes. Alguien escribió en los comentarios de YouTube que es el tipo de canción que te hace «extrañar una relación que nunca tuviste», y no puede ser más acertado.

Mientras, Dean pone «la guinda del pastel» en la letra, describiéndose a sí misma como la persona perfecta de la que enamorarse: «Soy la mezcla perfecta de sábado noche y el resto de tu vida / Cualquiera con un corazón estaría de acuerdo». Ella lo hace sencillo: «Es muy fácil enamorarse de mí / Así que pégame un toque», canta en el estribillo. De momento, estamos enamorados hasta las trancas de su música.