El merecido doblete de Olivia Dean

«Basicote», «plano», «sin personalidad», «música de tienda de ropa»… los comentarios que nos estáis dejando sobre Olivia Dean, autora de nuestro Disco de la Semana, recuerdan mucho a los que suscitaba al principio Adele. Pero sus canciones, como las de esta, están aquí para quedarse y en Reino Unido, aún despiertos de vez en cuando para estas cosas, lo saben muy bien.

No me puedo creer que algo tan bonito como ‘So Easy (Fall in Love)’ haya llegado al top 10 de las listas británicas sin haber sido single. Es una de esas cosas que te reconcilian con el mundo, que te devuelven la fe en la humanidad.

El álbum ha sido número 1 con más de 52.000 copias vendidas en sus primeros 7 días en las islas. Han sido 16.000 cd’s, 14.000 vinilos, 1.000 cassettes y 20.000 puntos de streaming. Para cuando leas esto ya será disco de plata, y el de oro también está asegurado. Sobre todo porque los singles están calando. ‘Man I Need’ sube al puesto 1 de las listas británicas, como el top 1 que este hit de neo-soul estaba llamado a ser.

La canción, de melodía juguetona y piano puro años 70 en la onda de Carole King, versa sobre «merecer ser amada y no tener miedo de pedirlo». Olivia Dean declaraba en Rolling Stone que la composición quiere ser «sexy y divertida, hecha para bailar» y lo cierto es que cuesta pensar en algo que suene más desenfadado. La podría haber cantado la primera Amy. Y Feist, también.

Porque Olivia Dean busca «un hombre de verdad», que diría Alaska, es que en el vídeo se rodea de chicos guapos como recién salidos de ‘Grease’. La rodean, la agasajan, la celebran… mientras ella solo tiene ojos para comerse la cámara. ¿Sabedora de que solo se «necesita» a sí misma?

