Horarios y lista de artistas que actuarán en Cibeles por el Mundial: Aitana, Ana Mena, Viva Suecia…

La Selección Española de Fútbol celebrará este lunes 20 de julio su victoria en el Mundial con todos sus aficionados y no dejará de lado el espectáculo. La celebración será en el Palacio de Comunicaciones de Cibeles y contará con una gran programación de actuaciones musicales con algunos de los artistas más importantes del país, entre los que se encuentran Aitana, Arde Bogotá, Ana Mena o Lola Indigo.

El evento comenzará alrededor de las 18h y culminará con la llegada del equipo ganador alrededor de las 21h. Mientras tanto, el público podrá disfrutar de las actuaciones confirmadas por la Real Federación Española de Fútbol: Barce, Álex Martini y DJ Pawly calentarán el ambiente desde primera hora, mientras que Arde Bogotá, Ana Mena y Lola Indigo tienen planeadas sus actuaciones a partir de las 19h.

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De forma exclusiva, la Cadena Ser adelantó la presencia de Aitana y Viva Suecia, ya confirmados oficialmente, además de «otros muchos que todavía se desconocen».

Lista de artistas que estarán hoy en Cibeles:

Barce, Alex Martini y DJ Pawly – 18h

Arde Bogotá – a partir de las 19h

Ana Mena – a partir de las 19h

Lola Indigo – a partir de las 19h

Viva Suecia – a partir de las 19h

Aitana – a partir de las 19h

Llegada prevista de los jugadores a Cibeles – 21h

😜 Un poco de fiesta, ¿no? 🎶 Aquí abajo, en este hilo, iremos desvelando los artistas que actuarán en la celebración de nuestra segunda estrella.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/65U3W4v0Yx — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 20, 2026