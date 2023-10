Kase.O se defiende tras decir que los jóvenes quieren «paguita»

Kase.O, uno de los raperos más prestigiosos de España, autor del disco ‘El Círculo‘ (2016) y últimamente del divertido hit ‘Ringui Dingui’, se ha visto envuelto en una polémica a raíz de unas declaraciones que ha realizado en El Español, en las que ha dicho que los jóvenes de hoy en día preferirían recibir una «paguita» a trabajar.

En la entrevista, Javier Ibarra Ramos afirma que se opone al «pensamiento único» porque «si piensas distinto te la pidan», y defiende que los jóvenes de hoy en día están «dormidos» y no salen a manifestarse. «Las acciones cambian el mundo», explica. «Pero el sistema nos distrae con miles de estímulos que no aportan nada y no sé en qué está la gente. A la gente le encantaría que le dieran una paguita suficiente para comer y ya está. No usar su cerebro, ni sus manos, ni desarrollar una profesión, o una pasión. Es duro, son tiempos duros. Yo no quiero ser catastrofista ni mucho menos, ni ser juez, pero he vivido otros tiempos en los que por lo menos había manifestaciones. Pero tú puedes manifestarte por todo. No me gusta el mundo en el que vivo».

- Publicidad -

Cuando El Español pregunta a Kase.O «con qué pensamiento se identifica», el rapero afirma que él se considera «librepensador» y que desconfía de los «medios tradicionales» porque «todos son pura manipulación para llevarte a donde ellos quieren que estés». Ramos añade que «no le gustan las doctrinas», pero que él se considera «antimonárquico, antifascista y antirracista».

En otro punto de la entrevista, Ramos argumenta su oposición a la entrada de las lenguas co-oficiales en el Congreso, a pesar de que él es aragonés y el aragonés es una de las lenguas incluidas. «Eso son avances y es bonito apoyar a las minorías, pero lo sigo viendo teatrillo para no hablar de la pobreza que hay en España, de las carencias de la salud, de los colegios que se caen a trozos… Y vamos a hablar ahora de que se puede hablar aragonés».

- Publicidad -

Las palabras de Kase.O han indignado a un sector de sus seguidores, pues el término «paguita» es habitual en el discurso de la ultraderecha, que con él llama de manera peyorativa al ingreso mínimo vital dirigido a personas en riesgo de pobreza. Otros han criticado la aparente desconexión de Kase.O con la realidad de los jóvenes y han señalado la contradicción que supone aludir a una erosión de la libertad de expresión en una entrevista publicada en un medio masivo.

Ante la polémica, Kase.O ha querido aclarar sus palabras en X. «Lo que quería decir y puede que esté equivocado, es que tengo la sensación de que las nuevas generaciones están esperando a que venga alguien que les resuelva la vida en vez de luchar por aprender un oficio y desarrollarse profesionalmente. Ésta es una sensación que seguramente nuestros padres tendrían acerca de nuestra generación. Yo no soy omnisciente ni estoy en cada uno de l@s jóvenes de hoy en día, que no tienen un panorama fácil y seguramente muchísimos no se identifican con el perfil que describo en la entrevista. A todos ellos mis disculpas por generalizar sobre toda una generación. Ésto es simple y llanamente lo que yo quería decir en la entrevista. Todo lo que se haya podido extrapolar es síntoma del nivel de polarización, aburrimiento, borreguismo y manipulación que cada uno de los bandos ha querido hacer de mis declaraciones».

- Publicidad -

Continúa el artista: «Dicho esto entiendo que el revuelo es causado por la palabra «paguita» que al parecer es un lexema que se asocia exclusivamente con la extrema derecha. No lo sabía. No veo la tele, no asisto a tertulias políticas y es un mundo que no me atrae pero respeto máximo a todo el que haya optado por que la política sea una parte importante de su vida. Yo pienso que los trabajadores deberían unirse por encima de sus ideas políticas para conseguir mejores condiciones y más derechos. Yo pienso que los autónomos deberían manifestarse contra el gobierno sea del signo político que sea para que el sistema sea más justo y no abusivo. Si pensar que hay que manifestarse contra todo gobierno, incluido los supuestamente de izquierdas, me convierte en un fascista entonces con una sonrisa en la boca admito que lo soy. Pensé que ser de izquierdas era ser librepensador, ir contra corriente y básicamente ser internacionalista. Si esto no es así, estaba equivocado y soy otra cosa, una cosa más grande, soy yo mismo».

«Si una persona de derechas no puede tener amigos, ni puede amar a alguien de izquierdas y viceversa para mí esa persona necesita evolucionar espiritualmente por qué por encima de todo somos seres humanos y el amor debería estar por encima de la política», añade. «Nunca sabes quién te va a ayudar en la vida. Si pensar esto me hace ser un fascista entonces lamentablemente lo soy».

Acerca de su posición sobre la inclusión de las lenguas vernáculas en el parlamento español, Kase.O aclara: «Mi respuesta fue algo así como «Estoy de acuerdo en que hay que tener en cuenta a las minorias pero si quieres que te sea sincero Me La Pela». Aggg. Asqueroso. No me gusta ver esa repuesta y no me gusta ese tono. Tenía una oportunidad de alabar el esfuerzo y labor de @jorge_pueyo95 y muchísima más gente que se deja la piel por hacer que las minorías tengan voz y la cagué. Una vez más mi ignorancia (no me habia enterado de esta noticia) me jugó una mala pasada. Me he criado en un ambiente aragonesista, soy aragonés de los pies a la cabeza, amo mi tierra, mi cultura y mi lengua. Respeto máximo a las singularidades de cada región del mundo y preservación cultural por encima del globalismo ante todo … «Perdonad que también sea humano y la pueda cagar alguna vez, lo siento en el alma».