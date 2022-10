Beck se retira de la gira de Arcade Fire

Beck ha abandonado su posición como telonero en la gira de Arcade Fire por América del Norte, que arranca en Washington D.C. el próximo 28 de octubre. En lugar del autor de ‘Loser’ actuará el grupo hawaiano Boukman Eksperyans, que ha abierto los recientes conciertos de Arcade Fire por Europa.

La decisión de Beck llega después que Win Butler, líder de Arcade Fire, haya sido acusado de abusos sexuales por varias personas. Feist, que se encontraba teloneando a la banda en Canadá, tomaba la decisión de abandonar la gira por la misma razón. Ella explicaba su decisión en una carta publicada en redes, sin embargo, Beck no ha emitido ningún comunicado.

La acusación contra Butler ha ensombrecido la imagen de Arcade Fire, una de las bandas de rock más respetadas del mundo. Sin embargo, el grupo no ha sido exactamente cancelado, al menos, a tenor de la asistencia que obtenía su reciente show en Barcelona.

«Anoche parecía una declaración de intenciones no solo el acto de asistir al concierto, sino el hecho de compartirlo en las redes sociales», escribía mi compañero Sebas. «Hubo quien no se enteró, quien no se quiso enterar, quien no le dio importancia y quien concedió el beneficio de la duda, pero el éxito de convocatoria y la reacción positiva del público ante el show fue la noticia de la noche».

Por su parte, Beck ha sido recientemente noticia por versionar ‘Old Man’ de Neil Young y conseguir que la canción suene en un anuncio, circunstancia que enfadaba al propio Young, quien jamás ha licenciado su música pero que, en los últimos años, ha decidido vender sus derechos a un catálogo de inversión.