Neil Young sufre la primera consecuencia de haber vendido su catálogo

Entre las novedades musicales que ha dejado la semana y que ya podéis ir escuchando reunidas en la playlist «Ready for the Weekend» se encuentra ‘Old Man’ de Beck. Se trata de una versión de Neil Young que ha sonado en un anuncio de la NFL.

La noticia tiene más miga de lo que parece ya que, como informa Stereogum, Neil Young nunca ha cedido sus canciones a ninguna marca. Como recuerda el medio estadounidense, su canción de 1988 ‘This Note’s for You’ precisamente criticaba el uso del rock en la publicidad, y su videoclip incluía la presencia de un imitador de Michael Jackson cuyo cabello empezaba a arder.

En la canción, cuyo paródico vídeo ganó el MTV Video Music Award a Vídeo del año, aunque hoy extrañe recordarlo, Neil declaraba: «Yo no canto para Pepsi, yo no canto para Coca Cola, yo no canto para nadie, me hace verme como una broma». Young cantaba que no se vendía ni a los políticos ni a las marcas de cerveza porque él tiene «algo auténtico».

Pero ahora, una canción de Neil Young ha sonado en un anuncio, eso sí, en voz de Beck, y es porque, el año pasado, Young decidía vender todo su catálogo al fondo de inversión Hipgnosis Songs Fund por una suma que se desconoce pero que se presume millonaria. El acuerdo probablemente permite que canciones de Neil Young cantadas por otros puedan ser licenciadas en anuncios, no así las propias grabaciones de Young. Pero, como indica Stereogum, las cláusulas se desconocen.

Eso sí, Young no ha pasado la oportunidad de comentar indirectamente el uso de ‘Old Man’ en el spot de NFL y, en Instagram, ha colgado una imagen de él sosteniendo una botella de cerveza en la que se puede leer la frase «patrocinado por nadie», similar a la registrada en el videoclip de la canción original.