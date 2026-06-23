James Blake contra la industria: bots, streams y ¿críticas compradas?

James Blake ha compartido una reflexión sobre el estado actual de la industria musical que vuelve a ser bastante deprimente. El artista que tan crítico ha sido con el funcionamiento de la industria musical, que desfavorece a compositores como él, habla ahora de la desconfianza generalizada en torno a los datos, la crítica y la propia autenticidad de la música.

En concreto, Blake critica los comentarios positivos de fans en redes sociales, muchos de los cuales son “fake” y pretenden construir una narrativa de entusiasmo en torno a un artista que influye en la percepción del público. También señala la artificialidad de las cifras de YouTube y otras plataformas de streaming, “porque los sellos compran reproducciones” o “recurren a granjas de bots para impulsar el descubrimiento”.

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Aunque Blake apunta a la artificialidad de los comentarios y del descubrimiento, también reconoce que este tipo de prácticas en el entretenimiento “siempre han existido”. Se ha visto recientemente en el caso de Geese.

Donde Blake es más discutible es en su acusación de que las críticas de discos están “compradas” por sellos discográficos porque los “blogs y las revistas han dejado de ganar dinero”. Aunque después indica que no pretende generalizar, sí sugiere que la “prevalencia del algoritmo y los bots” facilita la manipulación de audiencias.

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El artista resume así su visión del ecosistema musical actual: “Si eres artista, recuerda que en 2026 no hay ni una sola parte del sistema que no esté manipulada. Probablemente estás haciéndolo mejor de lo que crees”.

Blake ha provocado la respuesta de al menos un reconocido periodista musical, el estadounidense Philip Sherburne, que no se ha mordido la lengua: “James Blake es un imbécil si realmente cree que los medios creíbles (sí, aún existen) funcionan así”, y subraya que medios “respetables” como Pitchfork o The Guardian no publican críticas pagadas.

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El músico Jacques Greene, por su parte, comenta que en Europa ha visto por primera vez medios que piden dinero por “cover features”, y Sherburne responde criticando la práctica por ser poco ética al difuminar la línea entre publicidad y contenido editorial.

Blake ha puntualizado que, aunque sabe que siguen existiendo periodistas que no cobran por sus críticas, son cada vez más raros. “Me siento mal por los críticos mal pagados y periodistas con integridad”.