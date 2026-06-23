Bb trickz / Sugarhiii

Como era de esperar, Bb trickz no solo no dejó la música a finales de 2024 -aunque pudo ser un sentimiento genuino el que tuvo en ese momento, eso no lo sabemos- sino que utilizó aquel anuncio para promocionar un nuevo single y después siguió publicando música de forma casi constante, incluyendo el estupendo EP ‘80’z‘, que incluía la viral ‘Super‘; un proyecto colaborativo con Depresión Sonora, un single con Emilia, el mini EP de 5 minutos ‘lechita’ y ahora un nuevo EP que dura exactamente 12 minutos. Y a esto se le acaba de sumar un nuevo single suelto, ‘ponte perrita’.

‘Sugarhiii’ no es exactamente el disco más azucarado de la carrera de Bb trickz por el hecho de que es el más enfocado en el rock y la electrónica. Lo que podemos considerar el eje central de su propuesta artística, la mezcla de buen y mal gusto, vuelve a articular esta nueva y brevísima colección de canciones.

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Cuando digo mal gusto me puedo referir al descaro deliberado de sus letras, más próximas en forma al urban: si alguna vez pensaste que jamás escucharías una expresión como «soy una bambi, el toto me combina con los pantis» en un tema de ecos indie-rock, shoegaze y post-punk, ‘Le le’ viene a demostrar que es posible. También me refiero al griterío histérico de ‘Gafas de sol’, que concluye el EP con bien de zapatilla.

El gracioso tema que abre ‘Sugarhiii’ confirma que el mayor acierto del EP es su faceta rockera, no tanto la electrónica. En el primer sentido hay que elogiar la transformación que se hace de ‘Lovefool’ de los Cardigans en ‘A la mala‘, que cuenta con producción de Hudson Mohawke. En un tono más oscuro, ‘Dame más!!’ pone el acelerón con ecos de darkwave e invitaciones a que «rebotes el culo».

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Los temas centrados en el club ocupan un tramo central menos inspirado. ‘Pa bailar’ no da tanto «veneno» como promete la propia Belize, ‘Te gusto?’ es prácticamente una extensión de este tema, sin el gancho de su colabo con Charli xcx, y ‘Hooka Love’ se diferencia apostando por un estilo más próximo al dark tecno, pero la canción se queda en un efímero gesto.

De nuevo destaca el estilo que desprenden las producciones a cargo de Outlaw, entre otros, a pesar de la brevedad de los tracks. Y Bb trickz sigue siendo una presencia entre hipnótica e incómoda que, con rimas como la de ‘Gafas de sol’, te saca una risa: «oliendo pop, soy pop star, toda mi clica son pop stars, se hacen clic, suena pop, lo tengo swift, lolipop». Lo de ‘ponte perrita’ ya es next level.