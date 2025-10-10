El EP de Depresión Sonora y Bb trickz que nadie pidió

Poco más de una semana después de lanzar el EP ‘lechita’, en el que Bb trickz pedía… pues eso, lechita, la polémica rapera ha lanzado algo que se sitúa en el extremo contrario: tres canciones junto a Depresión Sonora. Absolutamente nadie se esperaba este dueto, pero tampoco nadie lo había pedido.

Es Bb trickz la que se mete en el sombrío mundo de markusiano, que parece haber desempolvado tres descartes de sus primeros EPs para este lanzamiento. Desde luego, es un paso atrás respecto a la solidez de sus últimos sencillos, entre los que se encuentran ‘Me Va La Vida En Esto’ y la reciente ‘Cómo Será Vivir en el Campo’. Esto, en cambio, suena a medio cocer.

‘Soy Lo Peor’ tiene un punto cute, en gran parte porque sorprende lo bien que le queda este estilo a Belize vocalmente, y hay una divertida química en el toma y daca de ambos artistas. «Soy lo peor», dice una. «Sí, sí que lo eres», responde el otro. Bb trickz también pone un pedacito de su mundo en la canción, y hace que funcione. Crespo le dice que es su «niña bonita», pero ella le corrige diciendo que es su «perrita».

Si el proyecto se hubiese quedado en esta canción, sería una buena anécdota, pero en los otros dos temas todo lo que podía estar bien en ‘Soy Lo Peor’ se va desvaneciendo. ‘Todo Da Igual’ es el cliché de los clichés, desde el propio título. Desde luego, el rollo nihilista no tiene ningún sentido viniendo de Bb trickz porque nadie se lo cree. ‘Es Verano y Qué’ no solo es tediosa, sino que además suena como la maqueta de la maqueta. Y no, no tiene nada que ver con ‘Ya no hay verano’.