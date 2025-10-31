Emilia y Bb trickz son la combi perfecta en el debut de ZECCA

Parece que ZECCA no puede fallar. El joven productor es el músico argentino más joven de la historia en ganar un Latin Grammy, con 22 años, por su trabajo como ingeniero en las BZRP Sessions de Quevedo y Shakira. Y no solo tiene uno, sino tres. Ahora, ha sacado ‘supersexi’, su divertido primer single, junto a Emilia y Bb trickz.

Francisco Zecca empezó a producir su música a los 10 años. Desde entonces, ha trabajado con lo mejor del panorama argentino -Duki, María Becerra, Milo J- e internacional, colaborando con Quevedo y Aitana en ‘GRAN VÍA’ o con BLACKPINK en ‘Jump’, el hit más reciente del grupo surcoreano.

Lo más probable es que ‘supersexi’ sea otro éxito más en su lista. El tema se rinde a la diversión desde los primeros segundos, en los que suena un audio de Kylie Jenner diciendo «la puta más mala». Belize Kazi es la primera en subirse al beat y es tan ‘brat’ como siempre: «Bésame a mí y besa a mi bestie / Yo tengo novio, mejor no se lo digas».

Emilia y Trickz combinan como el chocolate y el picante, con la parte de la argentina yéndose al pop melódico y liberador de los mejores hits de los 2000. Mernes asegura que no quiere «pensar», solo «sentir», que al final es lo mejor para disfrutar esta canción como debe ser: «Lo quise hace tanto / Me brillan los ojos, volví a sonreír», canta.

El post estribillo de la española nos devuelve al hedonismo de cabeza con una enumeración en la que entra de todo, desde el «molly» y la «Mary» hasta una «mini falda» sin «panti». Y tan felices.