Bizarrap y Quevedo pulverizan récords en España y son nº 1 mundial

Para sorpresa de nadie, la sesión número 52 del argentino Bizarrap es el nuevo número 1 de singles en España. Esta vez acompañado del canario Quevedo, Bizarrap ha viralizado ‘BZRP Music Sessions #52’ desde el día de salida. Con tan solo unas horas de conteo, el tema era número 8 en España la semana pasada y esta sube al puesto 1 certificada directamente como platino. Será uno de los mayores hits de todo 2022, puede que incluso a nivel global.

La colaboración de Bizarrap y Quevedo ha pulverizado récords. En concreto en Spotify España, donde conseguía 2,58 millones de streamings en tan solo un día, antes de subir a 2,59 millones de reproducciones un día después. Muy lejos quedaba el récord de ‘Tú me dejaste de querer’ que un día ostentó C. Tangana con 1,6 millones de reproducciones.

Bizarrap ya había sido número 1 en España con sus colaboraciones con Paulo Londra y Morad, además de haber triunfado con Nathy Peluso y Tiago PZK, pero esta vez va a ir un paso más allá con la que parece que puede ser la canción del verano, incluso por encima de la media docena de hits del último disco de Bad Bunny.

‘BZRP Music Sessions #52’ -es costumbre que estas sesiones no tengan más título que su número de serie- narra un encuentro nocturno de manera trepidante, como trepidante es el crash al que se refiere. Sobre una serie de teclados sorprendentemente turbulentos, Quevedo cuenta la historia de una chica que acaba de conocer en Buenos Aires, ella se acerca, perrean toda la noche, y él la termina invitando a Canarias «sin equipaje ni billete de vuelta». «Quééééééédate» es su meloso y melódico estribillo y «Que ya no quiero nada que no sea contigo» una de las sencillas frases que el público ha hecho suyas con los brazos abiertos.

La aceptación de la canción ha sido tal que, tras entrar en el puesto 5 a nivel mundial, el tema ha escalado hasta el número 1 global de Spotify, por encima de Harry Styles y Kate Bush. Acompañan especialmente las cifras de Argentina, Chile, Colombia, México… países todos en los que es número 1 en Spotify, pero ojo, el tema aparece ya en el 130 de Spotify Estados Unidos y en las listas de países como Suiza y Portugal. Es la primera vez que un artista español, es decir, Quevedo, forma parte del número 1 global de Spotify.

Aunque Quevedo y Bizarrap están capitalizando la actualidad, hay otras entradas que comentar en la lista española de singles: ‘Normal’ de Feid llega al puesto 17, ‘Así bailaba’ de Rigoberta Bandini y Amaia se cuela en el puesto 41, ‘Suelta’ de Jay Wheeler y Mora en el 51, ‘La Loto’ de TINI, Becky G y Anitta en el 78 y ‘Mamá me dice’ de Morad en el 84.