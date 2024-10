Ariana Grande salva su «beef» con «Elvira» pidiéndole perdón

Cassandra Peterson, más conocida como ‘Elvira’ por su icónico personaje en ‘Elvira: Mistress of the Dark’, es noticia porque le han preguntado cuál ha sido su peor encuentro con una celebridad, y ha escogido a Ariana Grande.

Este es su relato: «Vino a uno de mis shows y trajo 20 invitados. Se acercó al backstage y me preguntó si podía hacerme fotos con todos sus amigos y familiares. Me hice una foto con cada uno de ellos, firmé autógrafos para cada uno de ellos. Luego le dije: «¿Podemos hacernos una foto juntas?». Y me respondió: «No, realmente no hago esas cosas»». Además, Ariana se fue antes de que terminara el show a diferencia de sus amigos y familiares.

- Publicidad -

Ariana Grande no ha dudado en acudir al pertinente post de Instagram para excusarse. Públicamente ha pedido perdón a Cassandra, ha dicho que no recuerda el incidente porque sufrió un ataque de ansiedad y porque hace 7 años de los hechos. «Me siento fatal de ver esto. De hecho ni siquiera recuerdo haber tenido la oportunidad de conocerte porque tuve un ataque de ansiedad, y según lo que recuerdo, me fui antes que el resto de mi familia. Esto fue hace 7 años y en ese momento, no me sentía bien en público ni en lugares con mucho ruido. Pero si recuerdo mal este momento, de verdad me disculpo por haberte ofendido».

Además, añade que su madre sí lo recuerda: «Muchas gracias por ser tan amable con mi madre, me dijo que eras encantadora. Ahora puede que se sienta diferente [al ver esto], pero yo hablaré con ella. Todos tenemos nuestros días. Te mando amor siempre. ¡Siempre serás nuestra reina de Halloween!».

- Publicidad -

Ariana Grande corta así, de manera tajante, elegante y rápida, una polémica que apenas ha durado unas horas, dejando ver que, donde quiera que estuviera perdida hace 7 años, ya no lo está.