Tyler, The Creator vuelve a lo experimental en la paranoica ‘NOID’

Queda justo una semana para que Tyler, The Creator lance su sexto álbum de estudio, ‘CHROMAKOPIA’. Este fue anunciado hace unos días de forma inesperada y hoy ya hemos recibido el primer adelanto completo del mismo. ‘NOID’ aclara en qué dirección irá el artista en este lanzamiento, ya que suena como la conclusión de dos de sus anteriores trabajos: ‘IGOR’ y ‘Cherry Bomb’.

La canción no se encuentra en plataformas, sino que ha sido subida a YouTube directamente junto con el videoclip, dirigido por el propio Tyler. En él, el personaje enmascarado del disco aparece en distintas situaciones que derivan de la paranoia de la fama, principalmente. Ayo Edebiri, conocida por su papel en ‘The Bear’, actúa muy convincentemente de fan loca, por ejemplo.

«Lo siento en mi aura / Viviendo entre cámaras y grabadoras», canta Tyler sobre un beat que es tan sorprendente como experimental. Este incluye un sample de las guitarras de ‘War Pigs’ de Black Sabbath, que recordarían a la época de ‘Cherry Bomb’, y los sintetizadores y armonías característicos del lado más suave del rapero, destilado totalmente en ‘IGOR’. ‘CALL ME IF YOU GET LOST’, por otro lado, no era un trabajo tan definitorio.