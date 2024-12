Bb trickz «deja» la música

Belize Kazi, más conocida como Bb trickz, ha asegurado en sus Stories de Instagram que está harta de la «industria» y que deja la música: «Me quito». Lo más probable es que todo sea tanto una inocentada, al publicar la información un 28 de diciembre, como una estrategia de marketing para promocionar su canción más triste hasta la fecha, ‘I wonder (what it’s like)’.

Aunque las palabras de la artista de 24 años no se deben tomar al pie de la letra, es difícil pensar que no hay nada de real en lo que ha publicado en sus redes: «Qué asco de industria», comienza. «Conseguí lo que quería, pero el precio de la fama es que la gente se te doble, a las compañías les suda la polla el crecimiento como artista solo quieren que suenes en los 40 principales», escribió de seguido.

- Publicidad -

«Todos los días tengo que lidiar con gente de mentira que me come el culo. Ya no puedo fumarme pitis afuera de la discoteca. Tengo que mantener «una imagen de artista»», denuncia. Antes de terminar, pone la guinda icónica al comunicado: «Odio a mi mánager, no me deja fumar porros ni tener novios (lo hago a escondidas)».

Así, unos punteos de guitarra y una percusión minimalista adornan un tema que redefine eso de «o lo amas o lo odias». No hay una melodía clara, no hay ningún elemento pegadizo y Kazi no canta bien (sí, en esta canta). Los ingredientes perfectos para frases como «no tengo corazón» o «I wonder what it’s like to be in love with Bb Trickz ‘cause she’s selfish and she’s rich (and she’s such a bitch)».

Bb Trickz vía historias de Instagram. pic.twitter.com/uidioOUZEY — Bb Trickz Stats 🕊 (@bbtrickzstats) December 28, 2024