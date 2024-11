rusowsky saca el lado más sensible de Bb trickz en ‘uwu^^’

rusowsky y Bb trickz es una de las colaboraciones más inesperadas del año. El visionario integrante de Rusia IDK tiene su primer proyecto largo en camino y no sería una locura pensar que este nuevo single forma parte de él. ‘uwu^^’ es una gran mezcla de dos estilos que no podrían ser más diferentes y nuestra Canción del Día.

‘uwu^^’ es otra obra mutante de rusowsky en la que no se sabe qué es estribillo, qué es puente y qué es verso, pero poco importa si las melodías son tan buenas como estas. «El beso de tu amor un puñal / Y el alma llena de espinas», canta ruso marcando el tono del tema, sobre una base compuesta por unas tímidas guitarras eléctricas y los toques glitch acordes al colectivo.

- Publicidad -

Bb trickz no tarda en aparecer con característico estilo que, sorprendentemente, no le sienta nada mal a una canción tan melancólica como esta. «Con tu polla me basta / Eres mi side ho, AKA mi amor», suelta. Solo ella sabe mantener tan bien el equilibrio entre obsceno y cute. Más adelante, se pone seria: «No me hables de amor, tengo el cora frío, frío / Quiero enamorarme, pero nunca lo consigo».

En el videoclip, tan abstracto como magnético, Bb trickz consigue comprar una garrafa de leche fresca con sus preciados ‘racks’ para que rusowsky se limpie las manos con ella. La imagen es extrañamente hipnotizante.