Triunfan las copias de Ed Sheeran, pero no Ed Sheeran

Ed Sheeran ha vuelto al pop, ¿pero ha vuelto el pop a Ed Sheeran? ‘Azizam‘, su nuevo single, no ha dado al británico el mejor debut de su carrera, de momento. ‘Azizam’, el que se supone el comeback comercial de Sheeran, ha entrado en el 27 de la tabla global de Spotify y después se ha desplomado 53 puestos hasta bajar al 80. En Reino Unido, el mercado principal de Ed Sheeran, ‘Azizam’ ha entrado directo al 7, pero después ha caído al 24, bajando 17 puestos. La caída se considera normal en fin de semana, pero el debut de ‘Azizam’ probablemente no se ajuste a las expectativas.

La era imperial de Ed Sheeran parece acabada, al menos, desde 2023 o antes: el éxito comercial de Sheeran ha sido de tal magnitud que un tema con streamings estratosféricos como ‘Eyes Closed‘ -400 millones en Spotify- se considera un fracaso en el contexto de su carrera. De su último éxito realmente global, ‘Bad Habits’, hace cuatro años.

Es un escenario extraño para Ed Sheeran, pues una serie de artistas de su mismo estilo están logrando grandes resultados comerciales. ‘Ordinary’ de Alex Warren -que es estadounidense, en concreto de California- es el actual single número 1 en las islas y ‘Beautiful Things’ de Benson Boone continúa fuerte en el cuarto puesto. ‘Ordinary’, además, ha irrumpido en el top 5 global de Spotify.

‘Ordinary’ sigue el estilo de pop-rock teñido de blues, country y góspel de otros hitmakers actuales como Teddy Swims, Noah Kahan o el mencionado Benson Boone. Ninguno de estos artistas ha inventado la rueda, pero poseen buenas voces y si triunfan desde luego es porque existe un público que demanda su tipo de sonido.

The Guardian examina el fenómeno de la decreciente popularidad de Sheeran comparando su caso con el de estos artistas recién llegados argumentando que el mercado premia cada vez más las marcas auténticas y personales como las de Charli xcx o Chappell Roan. Ya lo dijo Charli xcx en una entrevista con Apple Music cuando explicaba que el éxito de ‘brat‘ se debía a que «el mercado premia el nicho más que nunca». Y Ed Sheeran lleva demasiado tiempo con nosotros para que sepamos que el éxito masivo de sus mayores éxitos -esos que superan los mil millones de streamings y que no son ‘Eyes Closed’- está medido del primer segundo al último, al pasar por decenas de manos diferentes.

O puede ser que, simplemente, la saturación del mercado no permita la digestión de tanta nueva música a la vez, durante un fin de semana. Tampoco el nuevo single de otra tótem del pop, Miley Cyrus, ‘End of the World‘, está prendiendo las listas de momento. Y sería de necios acusar a Ed Sheeran de hacer pop de masas cuando Bruno Mars hace exactamente lo mismo -y lo hace maravillosamente- y ni Charli ni Chappell trabajan solas, aunque su marca sea sumamente personal.

Es demasiado pronto para adivinar el desempeño comercial de ‘Azizam’ a largo plazo, pero no para afirmar que se esperaba una entrada en listas más efusiva. Seguro que Warner activará toda su maquinaria para intentar convertirla en un éxito mandando a Sheeran a hablar en diferentes podcasts o a comer alitas de pollo picantes. Y, como mínimo, gracias a su homenaje al folclore iraní, la canción ofrece algo más o menos distintivo. Bueno o malo, que el público decida.