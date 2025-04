‘Azizam’ es la fiesta persa (y chicle) de Ed Sheeran

Ed Sheeran ha lanzado ‘Azizam’, el primer adelanto de su próximo disco, ‘Play’. ‘Azizam’ es un homenaje a la cultura persa creado junto al productor sueco-iraní Ilya Salmanzadeh, y también es el prometido regreso de Sheeran al «pop de masas».

En ‘Azizam’ suenan instrumentos iraníes tradicionales como el ghatam, el daf, el santoor o el laúd, todos ellos aportando matices persas en la grabación, que es bubblegum ante todo, empezando por su estribillo cantado a coro, pegadizo, pero que no es el mejor estribillo del día.

Sheeran no se la iba a jugar flirteando con la apropiación cultural y ‘Azizam’ incorpora un plantel de músicos iranís, aparte de Ilya. En ‘Azizam’, Ganesh Murali toca el ghatam, Jayesh Kathak el daf y Tapas Ray el santoor, el dulcémele martillado y el laúd. Además, aportan coros las estrellas iraníes Andy, Arash y Sasy, además del grupo Citizens of the World Choir.

Irónicamente, la riqueza instrumental de ‘Azizam’ no se hace notar tanto en la grabación final, que busca ser un «party track» comercial ante todo. Ya hay quien augura que se convertirá en un clásico de las bodas persas, pero Ilya y Savan Kotecha -entre otros- no firman su producción más inspirada e imaginativa.

‘Azizam’, por cierto, significa «querida» en farsi y Sheeran dedica la canción a su mujer y madre de sus dos hijos, Cherry Seaborn. ‘Azizam’ también guarda un significado personal para Ilya: «Creciendo en Suecia siempre he sentido que debía reducir partes de mi identidad para integrarme, pero siempre he estado orgulloso de mis raíces», ha explicado.