Azealia Banks, sita en Berlín: «Kraftwerk son basura»

Azealia Banks, la reina de las unpopular opinions, ha vuelto a la carga declarando que «Kraftwerk son basura». Aunque sus declaraciones tienen matices. Ella defiende su derecho a que no le guste Kraftwerk, pero además reivindica que Donna Summer, y no el grupo alemán, es la verdadera pionera de la música tecno. «Kraftwerk me parecen basura. Los alemanes siempre pretenden que Donna Summer no fue la verdadera primera artista tecno de la historia».

¿Tiene razón Azealia o está intentando reescribir la historia como Lizzo hablando de Madonna, Janet Jackson y Britney Spears?

- Publicidad -

Kraftwerk y Donna Summer emergieron en la música a finales de los 60, los primeros con el alias de Organisation y la segunda con su nombre real, Donna Gaines. Casualmente, el primer single de Donna Gaines fue una versión de ‘Aquarius’ del musical ‘Hair’ cantada en alemán.

Las carreras tanto de Kraftwerk como de Summer despegaron a mediados de los 70, pero con un año de diferencia, la de Kraftwerk en 1974 con ‘Autobahn’ y la de Donna Summer en 1975 con ‘Love to Love You Baby’. Aquí, Summer ya trabajaba codo con codo con el italiano Giorgio Moroder.

- Publicidad -

La canción que rompió comercialmente a Donna Summer a escala global fue la pionera ‘I Feel Love’, que salió en mayo de 1977 pero se grabó en 1976. Cuando se lanzó ‘I Feel Love’, Kraftwerk ya habían asentado su sonido electrónico en ‘Trans-Europe Express’, que salió en marzo de 1977 pero se grabó en 1976. La historia cuenta que ‘I Feel Love’ estaba inspirada en el sonido de Kraftwerk y no al revés. Sin embargo, ‘I Feel Love’ marcó un antes y un después en la evolución del pop electrónico y de la música de club gracias a su sonido bailable y a su enorme impacto comercial: no hay que olvidar que ‘I Feel Love’ fue el intento de Moroder de producir la música disco del futuro.

¿Es Donna Summer la primera artista de música tecno? Sí y no. ‘I Feel Love’ fue supuestamente la primera canción de la historia que combinó una base de cuatro por cuatro con loops de sintetizador y hi-hats típicos de la música tecno de club que emergería años después. Sin embargo, Kraftwerk ya hacían música exclusivamente electrónica, y podría decirse que tecno, antes que ella.

- Publicidad -

Banks, eso sí, comparte elogios para dos artistas alemanes: dice que Klaus Nomi le parece mejor que Kraftwerk aunque también que da «más miedo», y dice ser fan de Roman Flügel. Os recordamos que Azealia Banks actúa en Kalorama Madrid el próximo mes de junio.