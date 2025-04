Lizzo dice que Britney Spears es «imitadora» de Janet Jackson

Lizzo ha vuelto a protagonizar una polémica en redes hablando sobre divas del pop. En un clip que está circulando por TikTok e Instagram, Lizzo afirma que Britney Spears ha sido una «imitadora» de Janet Jackson y que siempre «lo ha reconocido».

El clip pertenece a la reciente entrevista de Lizzo en Sibling Rivalry, el podcast de Bob the Drag Queen y Monét X Change. En contexto, las declaraciones de Lizzo pertenecen a una conversación sobre diferentes generaciones de divas y sus correspondientes designaciones monárquicas.

Lizzo, que considera a Janet Jackson la «reina del pop», vuelve a reivindicar a la autora de ‘Together Again’ después de que Bob the Drag Queen asegure que la reina es Madonna: «Amamos a Madonna, pero tengo que aclarar unas cosas. Dije que Janet Jackson es la reina del pop y la gente se me tiró encima. Dije eso porque Britney Spears ha hecho una imitación de Janet Jackson (durante su carrera) y siempre lo ha reconocido: Janet es su diva. No había divas del pop antes de Janet: ella ya era famosa cuando Madonna era niña y veía a Janet en televisión. Madonna es el gran icono del pop, pero si ella es la reina, ¿dónde queda Janet Jackson?» Bob the Drag Queen responde que Janet es la «diva original del pop», pero entonces sale a colación Cher, a la que simplemente nombran la «madre».

Lizzo tiene razón en que Janet Jackson ha sido la principal influencia de Britney Spears, sobre todo en su papel de bailarina. La reivindicación de Janet por parte de Lizzo puede responder al hecho de que Britney ha sido siempre, de manera poco acertada, comparada con Madonna solo porque ambas son mujeres blancas y rubias, a pesar de que sus estilos han sido muy diferentes. Esta comparación puede ser considerada racista porque borra la influencia de Janet, una mujer negra, de la conversación sobre Spears, a pesar de que ella -ciertamente- siempre ha citado a Janet entre sus influencias, junto a Michael Jackson y Madonna. Aunque no exactamente llamándose «imitadora» a sí misma, sino profesando su admiración.

Sin embargo, a Lizzo le pierden las maneras cuando reduce a Spears a una simple «imitadora» de Jackson, cuando Spears ha sido el prototipo de pop star del siglo XXI y su estilo vocal y musical han sido y siguen siendo enormemente influyentes. Desgraciadamente, el fandom de Spears está respondiendo a las palabras de Lizzo con ataques gordófobos que tampoco deberían tener lugar.

Quizá sería acertado nombrar a Janet «reina del R&B», pues Janet dejó de hacer pop comercial hace años. Vale que, en el contexto estadounidense, el R&B también es pop, pero si absolutamente todo es pop, entonces asignar etiquetas a los artistas deja de tener sentido. Quizá nunca lo tuvo…