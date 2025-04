El timo que ha unido a un Kraftwerk con un Daft Punk falso

Wolfgang Flür vive un lanzamiento de disco agridulce. El que fuera miembro de Kraftwerk entre 1974 y 1986 ha publicado este viernes nuevo disco, ‘Times’, un trabajo que contiene colaboraciones estelares de Peter Hook (ex New Order), Boris Blank (ex Yello) o un tal «Thomas Vangarde». Las notas oficiales afirman que Thomas Vangarde es el alias de Thomas Bangalter del extinto dúo Daft Punk. Sin embargo, ha resultado ser un impostor.

El «historiador de Daft Punk» Luke Perez, cuenta Billboard, ha descubierto el timo y ha constatado, gracias a una persona próxima al círculo de Daft Punk, que la supuesta colaboración de Bangalter con Wolfgang Flür nunca ha existido.

- Publicidad -

La supuesta colaboración de Wolfgang Flür y Thomas Bangalter se concibió en 2023 cuando el presunto ex-integrante de Daft Punk escribió a Flür por redes sociales para colaborar. En una extraña interacción con Flür, «Bangalter» pidió a Flür una copia firmada de su disco de 2022 ‘Magazine I’: «¿Me puedes enviar una copia firmada? Colecciono discos y el tuyo tiene que estar firmado por ti», expresó el Bangalter ficticio. «Sin Kraftwerk, en Daft Punk nunca habríamos encontrado nuestro estilo robótico. Te quiero, Wolfgang, ¿me podrías mandar el disco?»

Flür le mandó una copia firmada de ‘Magazine 1’ al presunto Bangalter y la colaboración entre ambos se materializó. El nombre de Thomas Vangarde aparece en dos cortes de ‘Times’, ‘Über_All’ y ‘Monday to the Moon’, ambos junto a Peter Hook. Sin embargo, el entorno de Daft Punk ha desmentido que esta colaboración se haya producido. Según Perez, el impostor ha usado un nombre alternativo para esconder su paradero, pero la elección de nombre está directamente relacionada con el verdadero Bangalter, pues es un alias que utilizó su padre en su antigua carrera musical.

- Publicidad -

Para Perez la presunta colaboración olía a chamusquina desde el principio, y el historiador de Daft Punk expresa su sorpresa por que nadie del entorno de Flür, ni su sello discográfico, Cherry Red Records, que ha editado ‘Times’, hayan puesto en duda esta colaboración en absoluto y simplemente hayan asumido que Bangalter ahora utiliza el alias de Thomas Vangarde por alguna razón. Tiendas en España como Fnac o Rotor Discos venden ‘Times’ con el reclamo de una colaboración con Thomas Bangalter de Daft Punk que nunca ha tenido lugar.