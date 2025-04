Lana Del Rey canta sobre sus oyentes mensuales y Morgan Wallen en ‘57.5’

Lana del Rey ha presentado una nueva canción de su próximo disco, anteriormente llamado tanto ‘Lasso’ como ‘The Right Person Will Stay’, en el festival Stagecoach de California. Siguiendo la línea de country y americana de los singles, ‘Henry, Come On’ y ‘Bluebird’, ‘57.5’ se postula como la canción más autorreferencial de Lana del Rey.

La artista reflexiona sobre la fama («Todavía vuelo en comercial / ¿Necesitas un autógrafo? Joder, no pasa nada»), Spotify e incluso su percepción pública, admitiendo que aunque odia «a todo el mundo», últimamente «se siente como si todos me amasen»: «Se siente parecido al azúcar / Espolvoreado sobre la misma herida que cortaron profundamente», declara Del Rey.

El estribillo está dedicado a sus 57.5 millones de oyentes mensuales (ahora mismo tiene casi 62 millones): «No tengo un hombre pero quizás uno de ellos es un fan de los míos / En esos 57.5 millones de oyentes en Spotify», canta Lana.

La parte que más ha llamado la atención del tema, sin embargo, es esa en la que admite haber «besado a Morgan Wallen»: «Creo que besarme se le subió a la cabeza / Si quieres mi secreto del éxito / Te sugiero no ir de quads con él cuando estés en el oeste». Eso sí, también aclara que es «la última vez» que canta estas líneas.

