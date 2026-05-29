Bb trickz es «malvá» y «depravá» sampleando a The Cardigans

Bb trickz ha ido a tope con las referencias a The Cardigans en su último single, ‘a la mala’. El tema no solo samplea claramente el riff principal de ‘My Favourite Game’, sino que su videoclip también está ampliamente influenciado por el de la banda sueca. Además, la canción no está mal.

‘a la mala’ está producida por Hudson Mohawke, conocido por su trabajo con Kanye West en ‘Yeezus’, Drake, A$AP Rocky, Pusha T o Danny L Harle. Así, el sample de ‘My Favourite Game’ es reconocible desde el primer segundo y es lo que redondea la canción, junto con la interpretación de Belize.

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Esta rapea sobre lo «malvá», «depravá» y poco «santa» que es, siguiendo la línea de interpretación de sus últimos singles. De esta forma, Bb trickz se aleja del estilo que ha mantenido durante la mayor parte de su corta carrera, con el que solía usar su voz al natural, sin apenas forzarla. En ‘a la mala’ es todo lo contrario, mostrando un delivery medio gritado que puede resultar molesto, sin duda, pero también resulta menos monótono.

La referencias a ‘My Favourite Game’ continúan con el videoclip. En el original, Nina Persson se echaba a una carretera del desierto en un viaje que acababa de forma fatídica. En tres de los cinco finales originales, de hecho, la artista acababa muriendo. Bb trickz, por otro lado, mezcla la idea del vídeo de The Cardigans con la trama de una película de Tarantino, secuestrando a gente o robando gasolineras, pero con el mismo escenario. Al final, Belize se queda toda la pasta.