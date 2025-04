Bb trickz / 80’z

El pasado sábado salí a comer con unos amigos y el camarero, un chavalín de veintipocos, portaba una camiseta de Daniel Johnston. Después de unos vinos me atreví a preguntarle si era fan, y mejor nos hubiéramos ahorrado la pregunta, y de paso, también un par de las copas. No sé si dijo que era de Bershka.

Mi cerebro había borrado la anécdota por completo hasta que ha salido la nueva mixtape de Bb trickz, que llega al mercado como todo un ejercicio lo-fi. Hacía tiempo que no escuchaba algo grabado de manera tan rudimentaria y amateur. Sus canciones parecen grabaciones caseras, supongo que más al modo del primer trap o del hip-hop lo-fi, que al modo de iconos del indie DIY, como Johnston o Moldy Peaches. La pregunta es si ese homenaje casa con la imagen que tenemos de Bb trickz a raíz de sus colaboraciones en ‘BRAT’, con Ice Spice o sus imágenes en las Semanas de la Moda de Nueva York y París.

- Publicidad -

Dos años después de su hype, y tras haber pasado por dos multinacionales, de momento, Bb trickz no tiene ninguna obligación de sonar así. Pero al fin y al cabo todo en ella ha tenido siempre algo de troleo. ’80’z’ no suena especialmente a los 80. La idea de «Back In The 80’s» es la de un tema de rap old-school, que solo da para una estrofa, y Sony redondea todo con una nota de prensa que presenta este disco como «su primer trabajo de larga duración desde 2023«. Dura 11 minutos.

La gran sorpresa aquí son las producciones de afropop con que comienza y termina la mixtape. En medio, tenemos cosas buenas y malas. Las buenas son los singles ‘Super’, con un teclado un tanto kraut pop, o acaso dream pop, y ‘Not a Pretty Girl’, que samplea a Clairo, dando lugar a una producción que recuerda a aquel hip hop de los 2000 que tanto se inspiraba en el soul para construir sus estribillos. Clairo ha ido pasando justamente del bedroom pop amateur al soul sofisticado: tiene sentido, funciona.

- Publicidad -

Por el contrario, la repetitiva ‘I’m Just a Girl’, a la guitarra eléctrica y con frases como «I hate boys»; y la tribal ‘Pepa’, con rimas como «Vamos a meternos una pepa» y «Métemelo en la discoteca», no son precisamente un alarde de imaginación.

Pero el disco empieza y termina, insisto, con cosas que merecen tanto la pena como ‘Tipz & Trickz’, y finalmente, ‘Malvada’, ambas bajo los mandos de leodaleo. Esta última tiene uno de los mejores estribillos, en su sencillez («Me odian porque soy muy mala»); y la primera, todo el flow en ese ritmazo africano, esas guitarras eléctricas que si han de ser tipo 80’s diría que son tipo ‘Graceland‘ (!) y un sabio consejo para todes: «No más de una hora por día en IG».

’80’z’ tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Sus fans seguirán adorándola, algunos medios también, y sus haters, despreciándola. Quizá lo peor es que de momento no nos aclara si dentro de 5 años esos 1,7 millones de oyentes mensuales que tiene en Spotify nos parecerán mucho o poco. Seguimos desconociendo quién tiene razón de verdad de la buena: de momento, es un aburrido punto medio.