Charli xcx ha publicado su disco de remixes, ‘Brat and it’s completely different but also still brat‘, muy esperado por la espectacular cartera de artistas invitados que presenta su renovada secuencia, de Ariana Grande a bb trickz pasando por Billie Eilish, Lorde, The 1975, Robyn, Caroline Polachek o hasta un «featuring» no acreditado de Dua Lipa recitando frases en francés y español.

Charli, que está más que curtida en el mundo del club, no ha llamado a estos artistas para dejar las canciones tal y como estaban. Al contrario, las ha actualizado hasta el punto de que, en algunos casos, son composiciones «completamente diferentes». Pero aún «son brat» porque la nuevas letras escritas para la ocasión evocan las de las grabaciones originales, respondiendo a ellas o añadiendo reflexiones y por supuesto voces -perspectivas- adicionales.

Así, Ariana Grande aparece en ‘Sympathy is a knife’ para señalar a los fans tóxicos que analizan su físico obsesivamente. En ‘Club classics’ con bb trickz, Charli medita sobre la presión de las giras y, en ‘b2b’, alude al repentino éxito que ha logrado este año, en un remix que solo podía contar con Tinashe en el papel invitado. La preocupación de Charli por su maternidad, en relación con el devenir de su carrera, es explorada a fondo en ‘I think about it all the time’, transformada de la mano de Bon Iver.

Aunque el remix que deja más irreconocible la pista original puede ser ‘I might say something stupid’, que en manos de Jon Hopkins pasa a convertirse en una balada ambiental neoclásica, mientras, en la parte vocal, algunos dicen que la presencia de Matty Healy de 1975 no podría ser más oportuna, dado el título de la canción. Otras pistas respetan más sus formas originales, como ya hemos escuchado en los remixes de Lorde o Billie Eilish.

Por otro lado, aunque algunos anuncian que Charli ha «reinventado» el concepto de discos de remixes con este nuevo lanzamiento, su aproximación a la remezcla es en realidad parecida a la de Björk, otra artista que no hará un remix si no es para transformar la grabación original por completo. ‘Telegram’ (1996) es un precedente de ‘brat and it’s completely different but also still brat’, aunque antes, en 1994, se editó un recopilatorio de remixes de ‘Debut‘ cuyo título, tan directo y franco, aparentemente improvisado, evoca el de Charli: ‘The Best Mixes from the Album-Debut for All the People Who Don’t Buy White-Labels’. Claro que, en 2024, es el mundo de Charli.