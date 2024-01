Bb trickz / Sadtrickz

“¿Cómo puede ser que la única menor sea la más real?” es una frase que podría representar los DMs de media escena musical, pero es también la frase más representativa de ‘El viaje de Chihiro’, el tema que cierra el nuevo EP de Bb trickz. En ella, Belize Kazi manda un recadito a las “amigas” con las que hizo el videoclip fallido para ‘Bambi’, y refleja las traiciones y los disgustos que se ha llevado con la fama. Lo que es, según dice, el principal hilo conductor de este ‘Sadtrickz’.

Cuesta hablar de “industry plant” sin que parezca que tienes un gorro de papel de aluminio en la cabeza, pero también cuesta no pensar que éste es uno de los casos donde la expresión sí tiene sentido. La catalana se quejó de que “no te toman en serio hasta que otras personas lo hacen”, pero, en algunos aspectos, ha funcionado al revés: si hablan de ti Rosalía, Karol G o C. Tangana cuando tu primer EP no lleva ni una semana fuera, igual puede escamar. Si intentas continuamente provocar, ya sea con barras cancelables como la del SIDA o la de los lateros, o fardando de pasta, o reclamando la vuelta de los “hombres de verdad” o diciendo que has inspirado a Yung Beef para componer al fin algo en condiciones, etc., y lo que obtienes es más bien pereza, igual el asunto es si hay algo realmente tras toda esa pose. No comparto con mis compañeros el entusiasmo con ‘Missionsuicida‘ o ‘Lo siento mamá‘, pero tenía curiosidad en ‘Sadtrickz’ por el aparente giro que podía tener. Igual me pasaba como a esa gente que dice que las letras de La Zowi son una mierda, pero que qué romántica es ‘Mi Chulo‘ de El Último Vecino, ¿no?

- Publicidad -

Pues no. Y el problema no es que en ‘Sadtrickz’ haya rimas como “no puedo borrar toda nuestra historia / la puedo archivar y hacer una nueva historia” de ‘Deja a tu novia’: la mencionada Zowi ya rimó Mercedes (nombre) con Mercedes (coche), pero esto se parece más a esas rimas que hacía María Escarmiento en sus primeros temas, en los que todo se percibía súper impostado. Precisamente “todas estas hoes quieren ser yo / y yo estoy aquí que no quiero ser yo” (‘Llorando en la prada’) se siente bastante más real, porque es como si la catalana estuviese queriendo ser otra cosa. Como si ‘Sadtrickz’ fuese ese típico disco en el que el artista quiere ser tomado en serio, desnudarse y mostrarse más vulnerable, etc.

Hay quien dice que, para esta mixtape, Belize ha intentado mirar a Albany y no le ha salido muy allá. Yo me he acordado más de Luna Ki: también se rieron de muchas de sus rimas, y con elle también sobrevolaron acusaciones de “industry plant”, “nepobaby” y demás, pero en temas como ‘YHQN’ o ‘Dispara’ había una sensación de honestidad que aquí brilla por su ausencia. Lo que destaca en ‘Sadtrickz’ es la producción, para la que Belize se ha juntado con Cash Cobain (PinkPantheress, Drake), LeoDaleo (Yung Beef) o Set G Beats, y que brilla especialmente en ‘Cash Cobain’, ‘lil peep’ y ‘Llorando en la prada’. Estas dos últimas, por cierto, incluyen sample de dos temazos: ‘the way i see things’ (de, claro, Lil Peep) y ‘By this river’ (de Brian Eno).

- Publicidad -

Pero el disco acaba, y yo sigo sin ver en Bb trickz un talento especial como para que haga tanto ruido lo que ejecuta alguien que tiene la mitad de oyentes mensuales en Spotify que Ana Guerra. Y, aunque el debate sobre si es o no un producto puede ser curioso, no veo inconveniente en que sea “un producto”, sino en que ese producto sea interesante más allá de ir a por un nicho de mercado concreto. ‘Sadtrickz’ puede ser mejor que ‘Trickstar‘ pero a la vez se le notan más las costuras: el EP para “desnudarse” confirma que, efectivamente, el Emperador está desnudo.