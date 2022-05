Dice Luna Ki que la portada y concepto de su disco ‘CL34N’ buscan subrayar que elle es fuerte en su vulnerabilidad. Que debajo de los colores chillones y las pelucas gigantes habita una persona de carne y hueso que ha salido fortalecida de sus experiencias. Todo eso está muy bien pero ¿no había otra manera de expresar esas ideas en una portada que fuera coherente con la estética de Luna Górriz? ¿Por qué la portada del debut de Luna Ki parece efectivamente -y como dice elle- la de un disco de Alicia Keys?

Afortunadamente, el contenido de ‘CL34N’ es mucho más convincente, más colorido y divertido, más vibrante en definitiva, que lo que promete su aburrida portada. Un debut que cuenta con hasta seis singles conocidos no puede ser poca cosa, pero lo mejor es que ‘CL34N’ se guardaba más ases en la manga.

Luna Ki ha conseguido cerrar un disco en el que cada pista o casi tiene algo interesante que ofrecer. El hip-hop caricaturizado de ‘Patito feo’ es fresquito y dura demasiado poco. El trap futurista de ‘Toke Manga’ se hace paso entre referencias a chuches, peluches y cicatrices, y su sobrada de «swag» redondea otra canción 100% Luna Ki. ‘Tu tumba (raw)’ es la versión primigenia de una canción que Luna acabará en el futuro, pero nada que objetar de momento a su actual versión tipo Pitufos Makineros: tiene mucha gracia. Y el emotivo trap-pop de ‘Huérfana’ sorprende por incorporar voces infantiles.

Repartidos a lo largo de ‘CL34N’ aparecen unos potentes singles que tienen para todo el mundo. ‘PIKETAISON‘ es el más comercialote y cuenta con Lola Indigo mencionando a Zendaya y la frase «hechas mierda pero con estilo». El pop-punk atiborrado de autotune de ‘Voy a morir‘ será para siempre historia de Eurovisión (en España) para bien o para mal y está incluido en este disco, y tampoco falta el electroop macarra de ‘Febrero’ y su frase «voy a mear, abre la boca, dime ahhhh». En polos opuestos, la desgarradora ‘DISNEY’ ha sido un éxito merecido, pero suena demasiado a Babi, y la melodía de ‘PUTÓN’ contiene un curioso punto españolete que, personalmente, no me termina de convencer.

‘CL34N’ es un trabajo de pop «urbano» que aglutina influencias del hip-hop, el trap, el hyperpop, el pop-rock o incluso la música clásica, y que deja su huella en el momento actual gracias a las afiladas producciones de allnightproducer, Livinglargeinvenus, tunvao, Kalanian o Glitchgirl, entre otros nombres que aparecen en los créditos. Será imposible escuchar ‘CL34N’ en el futuro y no pensar que suena a 2022. Pero también a Luna Ki por varias razones.

El autotune es efectivamente el instrumento clave de Luna Ki. Elle explora los límites de la voz modulada a su antojo y obtiene, gracias a él, ganchos melódicos insospechados (un ejemplo es la balada ‘Dispara’). A menudo el objetivo de ‘CL34N’ parece ser que Luna Ki suene lo menos humane posible, y sus experimentos con el autotune recuerda a los de Putochinomaricón o la última FKA twigs. Y, aun así, sobresale una personalidad humana, vulnerable pero combativa, que se deprime y llora, pero que también te machaca a patadas (metafóricas) y se empodera cuando es necesario.

Por mucho que Luna Ki esté orgullose de su faceta «sinfónica», no es el contexto en el que más apetece escucharle, pero la canción inaugural de ‘CL34N’ captura el espíritu del álbum perfectamente gracias a versos como el siguiente, en el que vemos a Luna Ki hundide… solo para levantarse inmediatamente con más ganas de comerse el mundo. En ‘Septiembre‘ ya emergió una figura polarizante, capaz de provocar admiración y odio a partes iguales, y este tipo de artistas son los que dan que hablar y los que, muchas veces, tienen algo interesante que ofrecer. ‘CL34N’ lo confirma.

«Yo sigo colgada seis mese’ en la cama

No puedo ni despertarme

No puedo ni arreglarme

¿Y pa’ qué arreglarme, si no estoy rota?

Cómeme la tota»