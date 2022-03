Luna Ki activa el botón del Autotune en el vídeo de ‘Voy a morir’

Hubo un momento en que parecía que hasta Luna Ki iba a robar el show al retirarse del Benidorm Fest. Qué tiempos, ¿verdad? Aquello fue antes de los verdaderos eurodramas frente a la pequeña pantalla: el rechazo del jurado a Tanxugueiras, los abucheos, el rechazo del voto demoscópico a Rigoberta Bandini, Chanel adelantando a todas por la izquierda… ¿Y quién se acordaba entonces ya, de Luna Ki?

Sin embargo, ‘Voy a morir’ sigue siendo un gran tema, para el que hace tan sólo unos días Luna Ki estrenaba un videoclip, casi al mismo tiempo que estrenaba un nuevo single llamado ‘Febrero’. ‘Voy a morir’ es hoy nuestra «Canción del Día», pues no nos hemos olvidado nunca de los numerosos aciertos de la composición ni de su espíritu rockero por la vía de Rina Sawayama, parte de Poppy y parte de Grimes. Es difícil aquí dilucidar cuál de los dos estribillos es el mejor, si el rabioso de «voy a morir, voy a matar» o el de «Me he tomado una aspirina / Ya no voy al cole y he quemado un coche», distinto melódicamente y enérgico como un Red Bull.

- Publicidad -

Aunque el vídeo tiene sus coitus interruptus al alargarse demasiado, cuenta con su dirección artística muy reivindicable, y sobre todo con un punto de humor post-Benidorm Fest en el que vemos un montón de carteles de LUNA KI DESAPARECIDX, a la prensa especulando si se ha quedado mudx… y sobre todo a Luna Ki activando el botón del Auto-tune, un debate recurrente en la prehistoria, allá por el mes de enero de 2022.







- Publicidad -