El tercer gran Eurodrama del Benidorm Fest, tras la retirada de Luna Ki y el positivo en covid-19 de Gonzalo Hermida, ha sido el 2º puesto en la primera semifinal de Tanxugueiras, trío al que se consideraba ganador de la noche y posible representante de España en Eurovisión. El responsable de este segundo puesto ha sido el jurado compuesto por Natalia Calderón, Miryam Benedicted, Estefanía García, Marvin Dietmann y Felix Bergsson, que proponía incluso dejar a Tanxugueiras fuera de la final.

De un lado, la actuación de Tanxugueiras fue a todas luces decepcionante: cualquier parecido con una realización trabajada fue pura coincidencia, ni primeros planos, ni clímax, y parece muy difícil que la propuesta de ‘Terra’ tal y como la vimos anoche despuntara en Turín. Una posible explicación es que dos de sus miembros tuvieron que ausentarse de los ensayos debido al coronavirus, por lo que quizá haya margen de mejora de aquí al sábado. De otro, parece difícil justificar qué vio el jurado en Azúcar Moreno que no vio en Taxungueiras. Aunque solo 3 puntos separaron ambas propuestas, podrían haber sido decisivos de no haber intervenido el televoto y el jurado demoscópico, muy claramente a favor del trío gallego.

Si el jurado continúa siendo el mismo el sábado, y la actuación no cambia visiblemente tras nuevos ensayos con las tres cantantes, quizá no merece la pena que el televoto se movilice en favor de Tanxugueiras, pues el televoto solo cuenta un 25% frente al 50% del jurado. El 25% restante es un jurado demoscópico que representa a la sociedad española en su conjunto y ya se ha decantado por Chanel. De mantenerse la misma actuación y el mismo jurado con la misma opinión, Tanxugueiras estarían fuera de la carrera de representar a España en Eurovisión por muchos votos telefónicos que reciban, pues de mantenerse el sistema de votación, nunca podrán rascar más de 30 puntos de ahí y hasta el jurado les otorgó más con un 5º puesto (38 puntos). Matemáticamente es muy difícil que haya vuelco con este sistema, contando el doble la opinión del jurado que el televoto.

Ellas parecen saberlo y anoche en rueda de prensa dejaron este titular: «No le podremos dar la vuelta«. Sabela Maneiro en concreto dijo, como recoge Vertele: «Creemos que el jurado tiene las cosas bastante claras y son sus gustos. No le podremos dar la vuelta. Nos quedamos con toda esa gente que apuesta por nosotras». Asimismo han pedido respeto para el jurado, pero también una apertura de mente a este: «Al jurado le digo que abran un poquito las miras, que puede ser que en la final igual afinemos un poco mejor y sea mejor la actuación».

Preguntadas sobre si su poca aceptación entre el jurado tiene que ver con el gallego, han dejado un mensaje contradictorio. Creen que no tuvo que ver, pero se ofrecen a prestar música a los miembros: «Quiero pensar que no influye que sea música en gallego y tradicional. El jurado tiene sus gustos y creemos que no tuvo que ver. Igual no están acostumbrados a escuchar este tipo de música y descodificarlo es un poco difícil. Les puedo recomendar algunos grupos para que lo descodifiquen y en unas horas lo puedan valorar». En los momentos de redacción de esta noticia, el vídeo de la actuación de Tanxugueiras en Benidorm Fest es top 2 en Youtube España.