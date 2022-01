Gonzalo Hermida da positivo en covid y no podrá actuar en Benidorm Fest

Gonzalo Hermida ha dado positivo en covid a dos días de su participación en la segunda semifinal de Benidorm Fest con la balada ‘Quién lo diría’, el próximo jueves 27 de enero. El gaditano, que hoy habría realizado el primer ensayo de su actuación, ya no podrá actuar en Benidorm Fest y RTVE ha confirmado que emitirá el videoclip de la canción en su lugar.

En redes, Hermida ha comunicado que esta mañana se ha levantado «con un poco de malestar, frío y vértigos» y que la prueba de antígenos ha confirmado el resultado. El cantante ha explicado que está «roto» por la noticia y ha defendido que «estamos en medio de una pandemia, he intentado evitarlo y estoy con la conciencia tranquilísima porque he luchado por no cogerlo en estos dos meses, a muerte, no he salido de casa».

Hermida llegó a Benidorm el domingo y este lunes 24 participó en una rueda de prensa junto a los compañeros de la segunda semifinal, entre ellos Rigoberta Bandini, Rayden y Javiera Mena. Hoy trasciende una imagen en la que los participantes de la segunda semifinal aparecen posando muy juntos sin mascarilla para las cámaras de la televisión pública. La incertidumbre es máxima por tanto, ante la posibilidad de que el contagio se haya expandido al resto de participantes.

A causa del positivo de Hermida ha quedado suspendida la rueda de prensa que iba a tener lugar esta tarde y a la de mañana acudirán únicamente los presentadores, estos son, Inés Hernand, Alaska y Màxim Huerta, ha explicado hoy María Eizaguirre, directora de comunicación de TVE. La organización de Benidorm Fest ruega a los artistas que permanezcan encerrados lo máximo posible.

