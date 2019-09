La Canción del Día: ‘Septiembre’ de Luna Ki es future pop travieso y perverso, perfecto para la vuelta al cole

La Generación Z está irrumpiendo en la cultura con rapidez, haciendo parecer abuelos a los millenials –sorry, girls–. También en nuestro país y especialmente en el ámbito del pop urbano, donde las etiquetas han pasado a dejar de tener sentido. Por ejemplo, hace un par de años hubiéramos sentido la tentación de englobar a Luna Ki, proyecto de la barcelonesa de ascendencia cubana Luna Gorriz, como una trap-queen más.

Al menos eso nos hizo pensar ‘Trance‘, su primer single, que puede englobarse en ese emo-trap que han popularizado Machine Gun Kelly o Goa (en nuestro país), y cuyo clip es fácil conectar con Tekashi 6ix9ine por aquello de la melena multicolor. Sin embargo Luna Ki no es tan fácil de acotar, como dejan claro en su autogestionado EP debut ‘Unknown, 2034‘ el sabroso tema final ‘Plutón (mueve la maraca)’ –por momentos próximo a algunas producciones de Mueveloreina– o ‘Septiembre’, corte que sobresale del disco por distintas razones y que hoy escogemos como Canción del Día.

Este tema estrenado poco antes del verano fagocita y deglute todo tipo de influencias –de la cultura otaku y el J-Pop a PC Music, pasando por el Autotune desorbitado a lo Zowi– en algo irresistible, mostrando una visión interesante de future pop, que hará las delicias de los fans de Putochinomaricón o Charli XCX –referencias ineludibles de su divertido e ingenioso, pese a su bajo presupuesto, clip–.

Y no solo resulta irresistible para los muchos adolescentes que muestran en Twitter cuánto les ha marcado esa letra que, además de a un sexo estupendo que implica apagar cigarros sobre la piel y encontrar cómics manga bajo una falda, alude al fin del verano y a un ‘Septiembre’ del que se esperan cambios positivos en una relación muy precoz. “Si voy al cole, te podré ver / Estaré a la salida, yo seré tu bebé / Cántame y dime que me quieres, please (…) Dime que me quieres, te hago los deberes” es una de estas barras que animan a vivir con mejor disposición esta vuelta al cole. Sí, incluso aunque seas el director del centro escolar en cuestión.

Luna Ki forma parte del cartel de Puwerty 2019, certamen de La Casa Encendida de Madrid dedicado a cultura adolescente. Allí comparte cartel con otro muso de adolescentes con hormonas en flor, Rojuu, y con la sinpar Rebe.



Suscríbete y escucha la playlist “Revelación o Timo”

Lo mejor del mes: escucha las últimas “Canciones del Día”