RAYE / THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE

RAYE se ha montado una buena película para su segundo disco. La ganadora de 6 Brits en una sola noche para su debut ‘My 21st Century Blues‘ se viene arriba con un álbum muy particular en estructura, concepto e incluso «rollout». Hace más de 6 meses que conocimos su single de presentación, un contundente ejercicio de soul llamado ‘WHERE IS MY HUSBAND!‘, a todas luces una de las mejores canciones de 2025, y que ha conseguido introducir en listas de éxitos de todo el globo. Después, no ha habido grandes sencillos de adelanto, y en cambio sí una gira en la que iban sonando en directo varias de las composiciones que conforman este segundo disco.

A estas alturas, sabemos que RAYE sería perfectamente capaz de publicar un álbum de soul al uso. Nada más empezar este álbum, afronta las comparaciones que recibe con Amy Winehouse («And it’s funny, some people say I remind them of Amy») en un ‘I Will Overcome’ en el que reconoce como influencia a Édith Piaf. Claro que Rachel Agatha Keen puede construir buenos estribillos que podrían haber entonado las Supremes, como los de ‘Beware.. The South London Lover Boy’, ‘Goodbye Henry’ con Al Green o ‘Happier Times Ahead’. La sorpresa es que haya llevado sus influencias muchísimo más lejos en una obra tan ambiciosa y sorprendente.

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‘THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE’ empieza con una intro de un minuto llamada «Girl Under The Grey Cloud» que nos sitúa en «una noche lluviosa en París, a las 2.27 de la madrugada» con nuestra protagonista de «veintimuchos» hasta arriba de Negronis, 7 para ser exactos, intentando olvidar todas las veces que se ha sentido rechazada. A partir de ahí y hasta ‘Fin’, 6 minutos de agradecimientos al modo de musical de Broadway o de «Créditos finales» de un film, lo que escuchamos es el intento de RAYE por tratar de olvidar lo que duele un corazón roto, un desamor o incluso mirarse en un espejo.

La aventura es muchas veces impredecible. Una de las producciones más impresionantes del álbum es ‘Click Clack Symphony‘, enriquecida por las aportaciones orquestales del maestro Hans Zimmer. Que por otro lado tienen poco que envidiar al final de ‘I Know You’re Hurting’, uno de los cinco temas que han contado con la Orquesta Sinfónica de Londres.

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La banda sonora es la nueva música clásica, como suele decirse, y eso es algo que percibimos en todo el carácter cinético de todo este proyecto y en la inesperada yuxtaposición de ‘Las cuatro estaciones’ en ‘Winter Woman’. Si te pareció escuchar algo del «Invierno» en Berghain de Rosalía, espera a escuchar esta incorporación de Vivaldi en medio de un tema que parecía trip hop.

La ópera, y en concreto ‘La Traviata’ también parece una influencia en la aventurera ‘I Will Overcome’, que no por ello rehúye de voces apitufadas y trucos similares; y también en la formidable ‘Nightingale Lane’, un tema sobre «el mayor corazón roto de la historia» que cuenta con un desarrollo muy Queen. Hasta el prog-rock es una influencia en el modo en que se han orquestado estas canciones, en diversos sentidos, muy setenteras.

Algunas de las pocas críticas que ha recibido este segundo álbum de RAYE son a la pomposidad o al exceso de grandilocuencia. La verdad es que no puedo estar más en desacuerdo. Precisamente el disco está rebajado con temas tan frescos, divertidos y lozanos como ‘I Hate the Way I Look Today’, una bobada jazzy sobre el modo en que nos autoanalizamos hasta la parodia, sobre lo «mezquinos» que podemos llegar a ser con nosotros mismos. O si no, con un divertimento como ‘Life Boat’. RAYE se autoconvence de «no rendirse» con una suerte de rave, adentrada de lleno en la pista de baile.

La gran virtud de ‘THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE’ es su carácter mutante. La «esperanza» del nombre del álbum la encontramos en lo divertido que suena el funk de ‘Skin & Bones’, la conversación con su abuelo del country-gospel ‘Fields’ o la letra de las últimas canciones de la secuencia, ‘Joy’ con su hermana Amma y Absolutely, y ‘Happier Times Ahead’. Ambas dejan mensajes súper positivos, por no hablar del color de los «end credits», que hacen pensar en musicales tan grandes como ‘La La Land’.

Así que destaquemos también la «esperanza» musical que supone un disco como este en un año tan aburrido como estaba siendo 2026. ‘The WhatsApp Shakespeare’ es un tema no solo con referencias a ‘Romeo y Julieta’ en el que «Romeo» es un «fraude». Hay referencias bíblicas, pues parte de la historia de Eva, la serpiente y la manzana; pero lo mejor es que empieza en plan Destiny’s Child y termina en plan jazz. ¿Quién habría adivinado este desenlace cuando empezaba? ¿Kanye West? ¿La Beyoncé de 20 años después?