El merecido éxito de ‘WHERE IS MY HUSBAND!’ de RAYE

Al tiempo que ha anunciado una gira que la traerá a Barcelona, nada menos que al Palau Sant Jordi el próximo año (entradas a la venta esta semana), RAYE presenta nuevo single. El primer adelanto de su segundo álbum se llama ‘WHERE IS MY HUSBAND!’ y es tan bueno como su debut ‘My 21st Century Blues’.

La letra de ‘WHERE IS MY HUSBAND!’ es todo un circunloquio alrededor del nombre de la canción, que se pregunta por qué los chicos guapos están esperando a que ella se haga vieja. Menciona las APPS y los típicos vestidos de cremallera que no te puedes desabrochar sola a las 2 de la mañana.

La canción se define como «una oda atrevida pero sincera a la búsqueda de RAYE de su pareja ideal», con influencias funk, R&B y soul-pop. El tema, que podría haber aparecido en el ‘Back to Basics’ de Christina Aguilera, cuenta con un divertido vídeo que supone todo un homenaje a las girl groups de los años 60. De hecho, acompañada de coristas, RAYE luce como una Supreme. La búsqueda infructuosa de marido está llena de humor y guiños a otras obras pop.

‘WHERE IS MY HUSBAND!’ está siendo un éxito. El tema ha llegado al puesto 48 en el Global de Spotify, siendo su mejor debut y además es top 29 en el Global de Apple Music. La canción está siendo especialmente un éxito en Reino Unido, donde aspira a un top 5. La cantante lo ha celebrado en redes con lágrimas en los ojos.

