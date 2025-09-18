RAYE anuncia fecha en el Palau Sant Jordi en 2026

RAYE ha publicado las fechas de su gira mundial de 2026, que se llama THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC y pasará por España. En concreto, RAYE actuará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 13 de febrero de 2026. Las entradas se ponen a la venta el jueves 25 de septiembre, informa Live Nation España. Las teloneras de la gira de RAYE serán Absolutely y Amma, también en Barcelona.

La recién anunciada gira de RAYE dará comienzo el 22 de enero en Łódź, Polonia y recorrerá ciudades como Praga, Amberes, Oslo o Estocolmo antes de aterrizar en Barcelona. Después, seguirá por París y seguidamente visitará Reino Unido, Irlanda y América del Norte.

Por otro lado, se ha habilitado en la web de RAYE el pedido anticipado de su segundo disco, en formatos doble vinilo y CD, aunque se desconocen todos los detalles del mismo. Su anuncio debe ser inminente.

Esta no es la primera vez que RAYE canta en España. En los últimos tiempos, la autora ‘Escapism’ se ha dejado caer por dos festivales españoles, el Mad Cool de Madrid y el Bilbao BBK Live. Sin embargo, esta será su gira propia más importante.

La noticia de la gira de RAYE coincide con el lanzamiento del nuevo single de la artista, ‘Where is My Husband?’, esta misma noche. RAYE ha confirmado que ‘Where is My Husband? es el primer adelanto de su segundo disco. El primero, ‘My 21st Century Blues‘, fue el gran ganador de los BRITs de 2024, donde se llevó hasta seis premios.

Durante el último año, Rachel Keen ha colaborado con Mark Ronson en ‘Suzanne‘ o con LISA y Doja Cat en ‘Born Again’. También ha lanzado dos canciones para bandas sonoras, ‘Grandma Calls the Boy Bad News’ y una versión de ‘What a Difference a Day Makes’. Sus último lanzamiento largo es el disco en directo ‘Live at the Montreux Jazz Festival’, de 2024.