RAYE se pasa tres pueblos, con Hans Zimmer y Dave Meyers

Ya están fuera las primeras críticas del nuevo disco de RAYE y, al menos, la de The Guardian describe un álbum ambicioso, pero «caótico» y «demasiado cargado de ideas». Este 27 de marzo podremos escuchar ‘This Music May Contain Hope‘, pero el tercer sencillo oficial ya es épico en sí mismo, y no solo porque incluya una colaboración de Hans Zimmer, nada menos.

‘Click Clack Symphony’ es uno de los temas que RAYE ha estado presentando en directo en su última gira, que pasó por Barcelona. Entonces no sabíamos que Zimmer había arreglado la canción, aunque sus oleadas orquestales resultan demoledoras.

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Sobre todo, sorprende descubrir que ‘Click Clack Symphony’ es una canción más cercana a la banda sonora, o incluso al musical, que a la propia noción de canción pop tradicional, como denotan esas mínimas pero cruciales percusiones sugeridas en el propio título.

Una odisea de más de cinco minutos, desarrollada a través del puro suspense y llena de spoken word y confesiones de corazón partido, que conoce dos cumbres claras: el puente «Everything is going to be alright» y el apoteósico final orquestal.

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Es ahí donde RAYE pronuncia su lema vital: «El frío nunca dura, cariño, simplemente enseña al corazón cómo arder». El vídeo, dirigido por Dave Meyers, es una sucesión de escenas épicas y surrealistas, pero ninguna lo es tanto como la que acompaña esta frase.

