RAYE da esperanza en la portada de su nuevo disco

RAYE ha anunciado la llegada de su segundo álbum de estudio y avisa en su título de que será un proyecto esperanzador. ‘THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE’ saldrá a la venta el próximo 27 de marzo de 2026 con la monumental ‘WHERE IS MY HUSBAND!’ como lead single. Por el momento, podemos comentar su portada.

En esta, vemos a la artista británica sobre un fondo gris y deprimente, ataviada con un ostentoso vestido rojo, mientras tira de una cuerda para revelar el título del álbum. Nos recuerda directamente al concierto que dio el año pasado en Bilbao BBK Live.

- Publicidad -

JENESAISPOP estuvo presente y contó cómo RAYE tuvo que luchar contra -literalmente- los elementos durante su intervención: parones por la lluvia incesante, los rayos interfiriendo con el equipo, fallos del micro… Y aun así, la artista dio uno de los conciertos más memorables del festival.